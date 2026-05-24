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सीवान में बड़ी वारदात से पहले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, लोडेड कट्टा और चोरी की 4 गाड़ियां बरामद

सीवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक लोडेड देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, तीन चोरी की बाइक और एक बोलेरो पिकअप बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 24, 2026, 06:48 PM IST

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सीवान में हथियार और चोरी की गाड़ियों के साथ 2 गिरफ्तार
सीवान में हथियार और चोरी की गाड़ियों के साथ 2 गिरफ्तार

सीवान जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. ये दोनों आरोपी अवैध हथियार और चोरी की गाड़ियों के साथ पकड़े गए हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन समय रहते उन्हें दबोच लिया गया.

महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने प्रेस वार्ता में बताया कि भगवानपुर हाट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के अनुसार चकिया-राजापुर सड़क पर दो संदिग्ध युवक अवैध हथियार और चोरी की बाइक के साथ घूम रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की गई.

जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उनका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाशी ली, जिसमें कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुईं.

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तलाशी के दौरान धनंजय साह के पास से एक लोडेड देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला. वहीं दोनों आरोपियों के पास से तीन चोरी की मोटरसाइकिल और एक बोलेरो पिकअप वाहन बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, यह सभी वाहन चोरी के थे और इन्हें अपराध में इस्तेमाल करने की योजना थी.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गोपालपुर निवासी हरिकिशोर प्रसाद उर्फ डॉक्टर और मैरी मकसूदपुर निवासी धनंजय साह के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान दोनों ने कई अहम जानकारियां दीं. उनकी निशानदेही पर 22 मई को महमदा बाजार से चोरी हुई बोलेरो पिकअप भी बरामद कर ली गई.

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पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है. हरिकिशोर प्रसाद पर चोरी, लूट, अपहरण, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. वहीं धनंजय साह पर भी कई केस दर्ज बताए गए हैं. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और इनके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

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