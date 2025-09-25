Advertisement
बिहार में जारी है ठांय-ठांय! सीवान में 2 घंटे के अंदर दो लोगों को मारी गई गोली, मची सनसनी

Siwan News: सिवान जिले में दो घंटे के अंदर दो लोगों को बदमाशों ने गोली मार दी. गोली लगने से दोनों की हालत गंभीर हो गई है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता राहुल साहनी को गोली मार दी है.

Sep 25, 2025, 01:35 PM IST

सिवान में दो घंटे के अंदर दो लोगों को बदमाशों ने मारी गोली
Siwan Crime News: बिहार के सिवान जिले में दो घंटे के अंदर दो लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मचा है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. पहली घटना सिवान जिले के आसाव थाना क्षेत्र के सिंहपुर की है, जहां बुधवार की देर शाम अज्ञात बदमाशों ने वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता राहुल साहनी को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना देकर घायल राहुल को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया. राहुल की हालत अभी गंभीर बनी हुई है.

मामले की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले राहुल साहनी का गांव में बाइक चलाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था. विवाद में ही अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है. पुलिस ने परिजन के बयान के आधार पर मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, दूसरी घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के दारोगा हाता हाइवे के पास की है, जहां सड़क पर टहलने के दौरान एक युवक को गोली मार बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल युवक की पहचान महादेवा थाना क्षेत्र के बेनसार निवासी श्रीराम सिंह के रूप में हुई है.
स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: लड़की का प्राइवेट पार्ट खरोंचा, दांतों से काटा, एक बच्चे के पिता ने किया रेप

परिजनों ने बताया कि श्रीराम का किसी से कोई विवाद भी नहीं था. वह रोज की तरह सड़क पर टहलने निकले थे. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास की सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है. इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर,हुआ ये खुलासा

