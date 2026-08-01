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सिवान में बनते ही धंसा पुल का बीच का हिस्सा, भड़के लोगों ने बंद कराया काम

Siwan Bridge Collapses: सिवान में ग्रामीण सड़क पर बन रहे एक पुल के निर्माण काम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पुल की ढलाई के दौरान ही उसका बीच वाला हिस्सा अचानक धंस गया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने निर्माण काम को रुकवा दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:19 PM IST
सिवान में बनते ही धंसा पुल का बीच का हिस्सा, भड़के लोगों ने बंद कराया काम
Image Credit: (Z News) सिवान में बड़ा हादसा टला, बनते ही धंसा पुल का बीच का हिस्सा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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