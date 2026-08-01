/सिवान में बनते ही धंसा पुल का बीच का हिस्सा, भड़के लोगों ने बंद कराया काम

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सिवान जिले से निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां दरौली प्रखंड के मुरेरा गांव में ग्रामीण सड़क पर बन रहे एक पुल की ढलाई के दौरान ही उसका बीच का हिस्सा अचानक धंस गया. ढलाई के समय हुए इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. वहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण वहां एकत्र हो गए. पुल का हिस्सा धंसने से भड़के लोगों ने निर्माण काम को फौरन रुकवा दिया.
पुल के निर्माण में शुरू से ही घटिया सामग्री लगाया जा रहा
ग्रामीणों ने मुरेरा गांव में पुल का काम कर रही एजेंसी पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया है. भड़के लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण में शुरू से ही घटिया सामग्री लगाया जा रहा है. पुल की ढलाई के दौरान इस्तेमाल की जा रही सामग्री की क्वालिटी बहुत खराब है. क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से सीमेंट और छड़ का ढांचा वजन सह नहीं सका, जिसकी वजह से बीच से ही नीचे धंस गया है.
स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया
ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पुल ढलाई के वक्त ही यह हाल है, तो चालू होने के बाद यह कभी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है. पुल घंसने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए. ग्रामीणों का कहना है कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए.
फिलहाल निर्माण काम ठप
ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद फिलहाल पुल का निर्माण काम पूरी तरह से रोक दिया गया है. घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है.
भागलपुर में गंगा नदी में गिर गया था विक्रमशिला सेतु का हिस्सा
3 मई, 2026 रविवार की रात भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा भरभराकर गंगा नदी में समा गया था. पिलर नंबर 133 के पास स्लैब धंसने से पुल के बीचों-बीच एक बड़ा हिस्सा ढह गया थआ, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण लाइफलाइन पूरी तरह ठप्प हो गया था, तब बताया जा रहा था कि पिलर नंबर 133 के स्लैब का हिस्सा टूटकर गंगा नदी में गिर गया, जिससे इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. प्रशासन को आनन-फानन में ट्रैफिक रोकना पड़ा था. हालांकि, इस पुल के टूटने से नवगछिया और भागलपुर के बीच का संपर्क टूट गया था.
रिपोर्ट: अमित सिंह