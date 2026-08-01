/सिवान में बनते ही धंसा पुल का बीच का हिस्सा, भड़के लोगों ने बंद कराया काम

भागलपुर में गंगा नदी में गिर गया था विक्रमशिला सेतु का हिस्सा

3 मई, 2026 रविवार की रात भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा भरभराकर गंगा नदी में समा गया था. पिलर नंबर 133 के पास स्लैब धंसने से पुल के बीचों-बीच एक बड़ा हिस्सा ढह गया थआ, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण लाइफलाइन पूरी तरह ठप्प हो गया था, तब बताया जा रहा था कि पिलर नंबर 133 के स्लैब का हिस्सा टूटकर गंगा नदी में गिर गया, जिससे इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. प्रशासन को आनन-फानन में ट्रैफिक रोकना पड़ा था. हालांकि, इस पुल के टूटने से नवगछिया और भागलपुर के बीच का संपर्क टूट गया था.