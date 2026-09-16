/सिवान: छात्र को थप्पड़ मारने पर भड़के स्टूडेंट्स, SDM अनीता सिन्हा ने संभाला मोर्चा

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सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में थप्पड़ मारने की घटना को लेकर छात्रों ने भारी हंगामा किया. उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ स्कूल गेट पर धरना दिया, जिसके बाद महाराजगंज की SDM अनीता सिन्हा को स्कूल आकर खुद स्थिति संभालनी पड़ी. प्रिंसिपल ने एक छात्र के खिलाफ स्कूल के टॉयलेट में गलत शब्द लिखने और लंबे बाल रखने के कारण कार्रवाई की थी. फिलहाल ये घटना पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है. साथ ही, इस कार्रवाई से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.
स्कूल गेट पर धरना-प्रदर्शन
यह घटना भगवानपुर हाट के SS हाई स्कूल-सह-इंटर कॉलेज में हुई. बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल लालबाबू कुमार ने एक छात्र को रेस्टरूम में गलत शब्द लिखने और लंबे बाल रखने के लिए थप्पड़ मारा और डांटा. इस घटना के बाद छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने स्कूल गेट पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रिंसिपल और छात्रों के बीच बहस के बाद स्थिति और बिगड़ गई. इसके बाद महाराजगंज की SDM अनीता सिन्हा स्कूल पहुंचीं.
सख्त रुख के बाद स्कूल प्रशासन में हलचल
बता दें कि मौके पर पहुंची SDM ने 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से पूरे मामले की जानकारी ली. साथ ही, उनसे उनकी पढ़ाई, शिक्षकों के व्यवहार और स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछताछ की. जांच के दौरान कुछ शिक्षकों की लापरवाही करने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद SDM ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई. इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि अनुशासन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने एक छात्र को लंबे बाल रखने और रेस्ट-रूम में गलत शब्द लिखने के लिए डांटा था. फिलहाल, SDM की जांच और सख्त रुख के बाद स्कूल प्रशासन में हलचल मची हुई है.