/सिवान: छात्र को थप्पड़ मारने पर भड़के स्टूडेंट्स, SDM अनीता सिन्हा ने संभाला मोर्चा

सख्त रुख के बाद स्कूल प्रशासन में हलचल

बता दें कि मौके पर पहुंची SDM ने 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से पूरे मामले की जानकारी ली. साथ ही, उनसे उनकी पढ़ाई, शिक्षकों के व्यवहार और स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछताछ की. जांच के दौरान कुछ शिक्षकों की लापरवाही करने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद SDM ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई. इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि अनुशासन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने एक छात्र को लंबे बाल रखने और रेस्ट-रूम में गलत शब्द लिखने के लिए डांटा था. फिलहाल, SDM की जांच और सख्त रुख के बाद स्कूल प्रशासन में हलचल मची हुई है.