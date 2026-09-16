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सिवान: छात्र को थप्पड़ मारने पर भड़के स्टूडेंट्स, SDM अनीता सिन्हा ने संभाला मोर्चा

सिवान के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र को थप्पड़ मारे जाने की घटना को लेकर छात्रों ने हंगामा किया. इसके बाद SDM अनीता सिन्हा मौके पर पहुंचीं और खुद स्थिति को संभाला.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:41 PM IST
सिवान: छात्र को थप्पड़ मारने पर भड़के स्टूडेंट्स, SDM अनीता सिन्हा ने संभाला मोर्चा
Image Credit: सिवान: छात्र को थप्पड़ मारने पर भड़के स्टूडेंट्स (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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