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सीवान में बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला; गाड़ी तोड़ी, कई पुलिसकर्मी घायल

सीवान में बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल देखने को मिला. गांव वालों ने महिला की हत्या करने का आरोप बेटा और बहू पर लगाया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे और बहू को हिरासत में ले लिया, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा.

Written By  AMIT SINGH |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 17, 2026, 06:44 PM IST

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सीवान में बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल,
सीवान में बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल,

Siwan Crime News: सीवान में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत के बाद, ग्रामीणों ने जबरदस्त हंगामा किया और बुजुर्ग महिला के बेटे-बहू पर हत्या का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया. इस हमले के दौरान, पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. यह घटना आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव में हुई. मृतका की पहचान कन्हैया यादव की पत्नी पनमती देवी के रूप में हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, आंदर थाना को सूचना मिली कि हसनपुरवा गांव की एक बुजुर्ग महिला पनमती देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस बीच, गांव वालों ने आरोप लगाया कि महिला की हत्या की गई है. यह सूचना मिलते ही आंदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. गांव वालों के लगाए गए आरोपों के आधार पर मृत महिला के बेटे और बहू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. इस प्रक्रिया के दौरान, कुछ असामाजिक तत्वों ने हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश की. स्थिति को काबू में करने की कोशिश करते समय, पुलिस टीम और उनके वाहन पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचा.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए, सदर-1, सदर-2 और मैरवा के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को सुरक्षित पुलिस हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद, सिवान के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए स्वयं घटनास्थल का दौरा किया. इस बीच, FSL टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सिवान भेज दिया गया है. पुलिस ने इस मामले के संबंध में मृतक के बेटे, बल्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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