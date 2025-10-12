'24 घंटे के अंदर नहीं हुई कार्रवाई, तो करूंगा आत्मदाह', फर्जी क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड के खिलाफ फूटा VHS के राष्ट्रीय सचिव का गुस्सा

Siwan News: सिवान के मैरवा में चल रहे फर्जी क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विश्व हिन्दू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय चौबे ने बड़ा ऐलान किया है. प्रेसवार्ता कर दिग्विजय चौबे ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कल दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री के पटना आवास पर वह आत्मदाह करेंगे. इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री और सिवान सिविल सर्जन की होगी. उन्होंने कहा कि मैरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर श्वेता अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पर चल रहा है, लेकिन बिना सिवान जिलाधिकारी के पी० एण्ड डी०टी० के कैसे अल्ट्रासाउण्ड मशीन संचालक द्वारा खरीदा गया.

'उचित कार्यवाही क्यों नहीं हुई?'

दिग्विजय चौबे ने कहा कि सिवान के सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा प्रभारी द्वारा श्वेता अल्ट्रासाउण्ड सेंटर की जांच की गई तो वहां डॉक्टर, रेडियालाजिस्ट या लैब टेक्निशियन नहीं पाए गए, इसपर उचित कार्यवाही क्यों नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैरवां हास्पिटल रोड स्थित साई अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, मैरवा मेडिको अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, मझौली रोड स्थित अम्बेशरी हास्पिटल, सी०टी हास्पिटल (मैक्स) मैरवां और इसी नाम से इसी संचालक द्वारा सिवान बाजार एवं गुठनी मोड़ से आगे तेनुआ मोड़ में सीटी मैक्स नाम से तीन-तीन हास्पिटल चलाया जाता है, जबकि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है. बीएमएस का कोर्स किया जा रहा है, लेकिन धडल्ले से संचालक द्वारा ही बिना सर्जन का पेट चीरा जा रहा है.

'न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह'

उन्होंने आगे कहा कि इसका मुख्य सहयोगी सिवान सिविल सर्जन कार्यालय रजिस्ट्रेशन पटल देख रहे बाबू है. इस हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउण्ड द्वारा तमाम तरह से फर्जी रूप से बाबू के सहयोग से चल रहा है. शिकायती पत्र में जब इतने नाम थे, सिविल सर्जन द्वारा एक का जांच कर अन्य को लीपा-पोती करने में लगे हैं. 24 घंटे के अंदर अगर इन सभी का जांच कर सिवान क्षेत्र के मैरवा के लोगों को न्याय नहीं मिला तो विश्व हिन्दू सेना राष्ट्रीय सचिव निर्धारित समय पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय के आवास पर आत्मदाह करेंगे.

