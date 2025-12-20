पेप्सी का पैसा मांगा तो गुंडों ने मार डाला, घर का था इकलौता सहारा, सीवान की सनसनीखेज घटना

Siwan News: सीवान के दरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां मामूली पैसे के विवाद में एक युवक की जान ले ली गई. अरविंद कुमार यादव दोन बाजार में घूम-घूमकर पेप्सी बेचता था. बताया जा रहा है कि दबंग युवकों ने पेप्सी पीने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया और जब अरविंद ने पैसा मांगा, तो उसे सड़क पर खींचकर बेरहमी से पीटा गया. जिसका लखनऊ में कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन वह जिंदगी की जंग लड़ते-लड़ते हार गया और अरविंद ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

दरअसल, जिले में एक दुकानदार को कुछ युवकों से पेप्सी का पैसा मांगना जान पर भारी पड़ गया. आरोपी युवकों ने मारपीट कर अरविंद नामक युवक को घायल कर दिया था. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. अरविंद दोन बाजार में गाड़ी पर पेप्सी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था. युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है.

घटना दरौली थाना क्षेत्र के दोन बाजार की है. मृतक की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के हनुमान के मठिया गांव निवासी राजेश यादव के 25 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अरविंद दोन बाजार में गाड़ी पर पेप्सी बेच रहा था. इसी दौरान दो युवक उसकी गाड़ी पर आए और पेप्सी पी. पेप्सी पीने के बाद जब अरविंद ने उनसे पैसे मांगे तो दोनों युवक नाराज हो गए और गाली-गलौज करने लगे. देखते ही देखते दोनों ने अरविंद को गाड़ी से खींच लिया और सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी.

पीड़ित पिता का आरोप है कि जब कुछ लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो आरोपियों ने गाड़ी को साइड नहीं देने का बहाना बनाकर मारपीट जारी रखी. गंभीर रूप से घायल अरविंद को पहले स्थानीय अस्पताल लाया, जहां से उसे डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया. लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: अमित सिंह