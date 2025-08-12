कौन हैं मिंता देवी? जिसके नाम से संसद से सोशल मीडिया तक मचा है बवाल

सीवान: बिहार के सीवान जिले में मतदाता सूची में हुई एक चौंकाने वाली गलती ने एक महिला को रातों-रात चर्चा का विषय बना दिया है. दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड अंतर्गत सिसवा कला पंचायत के अरजानीपुर गांव की मिंता देवी का नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा गया, लेकिन उनकी उम्र 124 वर्ष दर्ज कर दी गई. इस गलती ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी.

मिंता देवी, जिनकी वास्तविक उम्र 35 वर्ष है, वर्तमान में अपने पति धनंजय कुमार सिंह के साथ छपरा जिले में रह रही हैं. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह गड़बड़ी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान गलत प्रविष्टि के कारण हुई. स्थानीय प्रशासन ने इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए महिला का दुबारा फार्म भर दिया है और दावा किया है कि सात दिनों के भीतर सुधार कर लिया जाएगा.

इस घटना ने विपक्ष को केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला करने का मौका दे दिया. कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शन की सबसे खास और चर्चित बात यह रही कि कई वरिष्ठ नेताओं ने सफेद रंग की एक जैसी टी-शर्ट पहन रखी थी. इन टी-शर्ट्स पर मिंता देवी की तस्वीर और बड़ा सा नारा “124 नॉट आउट”छपा हुआ था. यह विरोध का तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और मिंता देवी का नाम देशभर में सुर्खियों में आ गया.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में ‘मकान नंबर 27’ कांड, एक ही पते पर 269 मतदाता के नाम दर्ज

विपक्ष का आरोप है कि सीवान जिले में चुनाव आयोग की जल्दबाजी और लापरवाही के चलते ऐसी हास्यास्पद गलती हुई. उनका कहना है कि मतदाता सूची की सटीकता चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ी है और इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है. वहीं, प्रशासन मामले को जल्द निपटाने की बात कह रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं दिख रहा.

इनपुट- अमित सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!