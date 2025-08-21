Siwan News: टैटू आर्टिस्ट पीयूष का किसने किया था मर्डर? पुलिस ने कर दिया खुलासा
Siwan News: टैटू आर्टिस्ट पीयूष का किसने किया था मर्डर? पुलिस ने कर दिया खुलासा

Siwan Crime News: सीवान में टैटू आर्टिस्ट पीयूष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया ़है. पुलिस ने बताया कि मामूली झगड़े पर आरोपी दोस्तों ने दोस्त का गला रेतकर हत्या करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जलाया था.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 21, 2025, 11:39 AM IST

टैटू आर्टिस्ट पीयूष हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता
टैटू आर्टिस्ट पीयूष हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता

Siwan News: सीवान में टैटू आर्टिस्ट पीयूष हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त चाकु,खून लगा कपड़ा और 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है. वहीं, अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. आपसी विवाद में दोस्तों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है. दरअसल, 19 अगस्त दिन मंगलवार को बसंतपुर के खोड़ीपाकड़ नहर के किनारे से पीयूष का अधजला शव बरामद किया गया था. इसकी जानकारी महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने प्रेसवार्ता कर दी है. 

पीयूष की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या
एसडीपीओ अमन ने बताया कि मंगलवार को बसंतपुर के खोड़ीपाकर नहर के किनारे भगवानपुर हाट के मलमलिया गांव निवासी स्व. रवीन्द्र सिंह के पुत्र पीयूष कुमार का अधजला शव बरामद किया गया था. पीयूष की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या करने के बाद पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था. इस घटना के बाद मृतक की मां रीमा देवी ने थाने में आवेदन देकर पीयूष के दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

एसआईटी टीम का गठन किया गया
सीवान एसपी मनोज तिवारी के निर्देश पर महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी टीम का गठन किया गया. गठित टीम के सभी पुलिस पदाधिकारी और डीआईयू टीम के प्रयास से एसडीपीओ के नेतृत्व छापेमारी करते हुए महज 3 घंटे के भीतर कांड का खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया. 

शव अधजला होने की वजह से पहचान हो गई
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और घटना को अंजाम देने के समय का आरोपी का खून लगा हुआ कपड़ा बरामद कर लिया गया है. घटना में संलिप्त अन्य आरोपी के खिलाफ लगातार छापामारी की जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपी दोस्तों ने आपसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया है और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन शव अधजला होने की वजह से पहचान हो गई. 

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार युवकों की पहचान सीवान जिले के लकडीनवीगंज के खवासपुर निवासी विनोद कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार, भगवानपुर हाट के मलमलिया निवासी पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह,रविन्द्र सिंह के पुत्र मोहित सिंह, बसंतपुर के हरायपुर निवासी सत्येन्द्र सिंह के पुत्र अनिश कुमार और रतौली निवासी अवध पाण्डेय के पुत्र सूरज कुमार पाण्डेय के रूप में हुई है. वहीं, भगवानपुर के चरौली निवासी मुकेश सिंह का पुत्र मोहित सिंह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: अमित सिंह

