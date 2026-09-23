/जनसेवा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी: सिवान के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर महिला ने नवजात को दिया जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

RPF की ओर से दिखाई गई तत्परता की सराहना

अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने महिला और नवजात की जांच की. दोनों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी गई. वहीं, प्रसव के बाद RPF की ओर से दिखाई गई तत्परता की यात्रियों ने सराहना की. समय रहते मां और नवजात को अस्पताल पहुंचाने से दोनों को जरूरी चिकित्सकीय देखभाल मिल सकी. फिलहाल, दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.