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जनसेवा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी: सिवान के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर महिला ने नवजात को दिया जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

जनसेवा एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया. ट्रेन में लेबर पेन होने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया. RPF ने एम्बुलेंस से मां और नवजात शिशु को अस्पताल पहुंचाया. जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

Written ByAMIT SINGH Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:07 PM IST
जनसेवा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी: सिवान के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर महिला ने नवजात को दिया जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित
Image Credit: सिवान के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर महिला ने नवजात को दिया जन्म (जी मीडिया)

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AMIT SINGH

AMIT SINGH

जी मीडिया में बतौर रिपोर्टर 6 साल से कार्यरत. खबरों को सरल, सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर. दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित IIMT कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक. 2023 में दिव्यांग छात्रा पर की गई विशेष रिपोर्टिंग ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर सराहा.

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