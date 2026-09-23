/जनसेवा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी: सिवान के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर महिला ने नवजात को दिया जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

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सिवान जिले के दरौंदा रेलवे स्टेशन पर जनसेवा एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है. महिला ट्रेन से सफर कर रही थी, इसी दौरान अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और ट्रेन के अंदर ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया. मिली जानकारी के अनुसार, महिला और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित है. रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एम्बुलेंस से दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया.
मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला दरौंदा रेलवे स्टेशन का है. प्रसव के बाद RPF की ओर से दिखाई गई तत्परता की यात्रियों ने सराहना की.
जनसेवा एक्सप्रेस का पूरा मामला
बताया जा रहा है कि डाउन जनसेवा एक्सप्रेस दरौंदा रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी. इसी दौरान ट्रेन में सफर कर रही महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हालात ऐसे बने कि महिला ने ट्रेन के अंदर ही बच्चे को जन्म दे दिया. अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में यात्रियों के बीच हलचल मच गई.
भेजा गया दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सूचना मिलते ही दारौंदा रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी ग्यास सरवर सक्रिय हुए. रेलवे कर्मियों और अन्य लोगों की मदद से महिला और नवजात को सुरक्षित ट्रेन से नीचे उतारा गया. इसके बाद तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कर दोनों को दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.
RPF की ओर से दिखाई गई तत्परता की सराहना
अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने महिला और नवजात की जांच की. दोनों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी गई. वहीं, प्रसव के बाद RPF की ओर से दिखाई गई तत्परता की यात्रियों ने सराहना की. समय रहते मां और नवजात को अस्पताल पहुंचाने से दोनों को जरूरी चिकित्सकीय देखभाल मिल सकी. फिलहाल, दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.