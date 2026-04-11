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जेल में हुई थी भाई की मौत, इंसाफ के लिए टॉवर पर चढ़ा भाई, सीवान में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Siwan Latest News: सीवान में न्याय की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया. युवक भाई की मौत को लेकर न्याय की मांग कर रहा है. नीचे जस्टिस फॉर अनवर लिखे बैनर के साथ परिजनों ने प्रदर्शन किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:27 PM IST

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सीवान में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
सीवान में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Siwan News: सीवान जिले में एक युवक अपने भाई की मौत को लेकर न्याय की मांग करते हुए मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, युवक के परिजन जस्टिस फॉर अनवर लिखे बैनर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए. युवक का भाई फैज अनवर अली चोरी के आरोप में जेल में बंद था, जिसकी मौत पिछले साल सीवान मंडल कारा में संदिग्ध परिस्थिति में हो गई थी. जिसके न्याय के लिए परिजन लगातार आवाज उठा रहे है. 

मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव का है. टॉवर पर चढ़े युवक की पहचान मोहद्दीपुर निवासी असलम मियां के बेटे सैफ उर्फ लालू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सैफ के छोटे भाई फैज अनवर अली उर्फ बिहारी की 2 अगस्त 2025 को सीवान मंडल कारा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. 
फैज को 31 जुलाई को एक चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन महज दो दिन के भीतर उसकी मौत हो गई थी. इधर, मोबाइल टावर पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा. 

परिजनों का आरोप है कि फैज की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. उनका कहना है कि जेल के अंदर उसके साथ साजिश रची गई और बाद में इसे फांसी का रूप दे दिया गया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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रिपोर्ट: अमित सिंह

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