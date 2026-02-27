सोशल मीडिया बना 'हथियारपुर': सीवान में रसूख दिखाने के लिए युवकों ने लहराए कट्टे, तस्वीर वायरल

Siwan News: सीवान में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों के युवकों का हथियार के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस तरह खुलेआम हथियार के साथ वायरल तस्वीर ने स्थानीय लोगों को भी परेशान कर दिया है.
Siwan News: बिहार में कई जिलों से युवकों का हथियार लहराते वीडियो सामने आया. वही, अब सीवान से भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों के युवकों की हथियार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. दोनों युवक अवैध हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह खुलेआम हथियार के साथ तस्वीर वायरल करना इलाके में दहशत का माहौल पैदा करता है.
समाज में दहशत फैलाने की कोशिश
खुलेआम हथियार लहराते हुए फोटो पोस्ट कर ये युवक समाज में दहशत फैलाने और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं. मामला सीवान जिले के बसंतपुर और भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र से जुड़ा है. हालांकि ZEE मीडिया वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है. पहली तस्वीर में एक युवक 'शूटर सम्राट' आईडी से हथियार के साथ नजर आ रहा है.
सोशल मीडिया पर खुलेआम प्रदर्शन
मिली जानकारी के अनुसार, यह युवक बसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. वहीं, दूसरी तस्वीर भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़कागांव निवासी रेहान हुसैन की बताई जा रही है, जो हथियार के साथ फोटो वायरल कर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर इस तरह खुलेआम हथियार के साथ तस्वीर वायरल करना न सिर्फ कानून को चुनौती देना है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करना भी है. अब देखना यह होगा कि पुलिस ऐसे युवकों पर कब तक कार्रवाई करती है. सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन आखिर कब थमेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है.
रिपोर्ट: अमित सिंह