Ziradei Vidhan Sabha Seat: बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा

Ziradei Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में जीरादेई (106) एक बार फिर सुर्खियों में है. यह इलाका भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है. यहां की जनता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और रोजगार की मांग कर रही है, लेकिन अब तक उनकी पूरी तरह सुनवाई नहीं हुई है.

जीरादेई विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा स्टेडियम की कमी है. यहां के बच्चे, खासकर लड़कियां, खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, लेकिन उचित सुविधाओं के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. इसके अलावा, राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव को अब तक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया गया है. बिजली की अनियमितता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी यहां के लोगों की बड़ी समस्या है.

स्थानीय लोग लंबे समय से जीरादेई रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे हैं. वहीं, मैरवा भले ही व्यावसायिक हब के तौर पर विकसित हो चुका है और यहां कई विभागों के कार्यालय मौजूद हैं, लेकिन अनुमंडल का दर्जा पिछले तीस वर्षों से लंबित है. उच्च शिक्षा की कमी भी युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

2020 विधानसभा चुनाव में सीपीआई (माले) के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को 25,510 वोटों से हराया था. उस चुनाव में अमरजीत को 69,442 वोट, जेडीयू के कमला सिंह को 43,932 वोट, जबकि लोजपा के बिनोद तिवारी को 7,155 वोट मिले थे. 2015 में यह सीट जेडीयू के रमेश सिंह कुशवाहा ने जीती थी. उन्हें 40,760 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की आशा देवी को 34,669 वोट और सीपीआई के अमरजीत कुशवाहा को 34,562 वोट प्राप्त हुए थे.

इस बार फिर से सीपीआई (माले) से अमरजीत कुशवाहा मैदान में उतर रहे हैं. लोजपा से बिनोद तिवारी और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) से श्रीनिवास यादव अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत, यादव और साह समुदाय का खासा प्रभाव माना जाता है.

