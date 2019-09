बिहार: सेंट्रल स्कूल के 5वीं के छात्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी स्थित केंद्रीय विद्यालय (Central School) के 5वीं कक्षा के एक छात्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत (Death) हो गई. चर्चा है कि जहरीला पदार्थ खाने से बच्चे की मौत हुई है. छात्र एक प्राइवेट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. खबर के मुताबिक, बुधवार को देर शाम एक शिक्षक और दो छात्र उसे लेकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे की मौत की खबर मिलते ही शिक्षक मौके से फरार हो गए. बच्चे के पिता ने लॉज में रहने वाले बच्चे और शिक्षक पर ही बेटे की हत्या का आरोप लगाया है.

Bihar: A std 5 student of Kendriya Vidyalaya Sutihara, Sitamarhi, was found dead at a pvt hostel where he stayed. Family alleges he was thrashed by teachers on multiple occasions&was also accused of theft. DSP says "It's a matter of investigation. FSL team will also investigate." pic.twitter.com/G3EAgepAru

