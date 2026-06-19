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सुपौल में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

Supaul News: सुपौल के वीरपुर थाना क्षेत्र के हृदयनगर पंचायत में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:11 AM IST
सुपौल में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी अस्पताल में भर्ती
Image Credit: सुपौल में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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