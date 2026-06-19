/सुपौल में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

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Supaul News: सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हृदयनगर पंचायत में बघंडी का फल खाने से एक दर्जन से अधिक बच्चे अचानक बीमार हो गए. जानकारी के अनुसार, देर शाम गांव के बच्चे खेलकूद के दौरान किसी सामान्य जंगली फल की तरह समझकर बघंडी का फल खा बैठे. फल खाने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी तथा दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते कई बच्चों की हालत खराब होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया.
परिजनों ने बताया कि रात होते-होते करीब 14 बच्चों में समान लक्षण दिखाई देने लगे. बच्चों को लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक लगने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. परिजन और ग्रामीण तत्काल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में जुट गए.
आनन-फानन में सभी बीमार बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया. अस्पताल प्रशासन ने बच्चों की स्थिति को देखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं. डॉक्टरों की टीम पूरी रात बच्चों की निगरानी करती रही ताकि किसी प्रकार की गंभीर स्थिति उत्पन्न न हो.
अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से बच्चों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. डॉक्टरों ने अभिभावकों से बच्चों को अज्ञात या जंगली फलों के सेवन से दूर रखने की अपील की है. फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों की लगातार निगरानी की जा रही है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बनी हुई है.
रिपोर्ट: सुभाष झा