/सुपौल में बघंडी का फल खाने से 14 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

Supaul News: सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हृदयनगर पंचायत में बघंडी का फल खाने से एक दर्जन से अधिक बच्चे अचानक बीमार हो गए. जानकारी के अनुसार, देर शाम गांव के बच्चे खेलकूद के दौरान किसी सामान्य जंगली फल की तरह समझकर बघंडी का फल खा बैठे. फल खाने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी तथा दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते कई बच्चों की हालत खराब होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया.