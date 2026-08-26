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सुपौल दर्दनाक हादसे में अबतक हुई 5 की मौत, NH-327E पर झूलन पूजा के कीर्तन में घुसी थी बेकाबू कार

Supaul Road Accident: सुपौल के पिपरा में सड़क किनारे कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंदा दिया. इस हादसे में अबतक 5 की लोगों की मौत हो गई है. वहीं, एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:01 AM IST
सुपौल दर्दनाक हादसे में अबतक हुई 5 की मौत, NH-327E पर झूलन पूजा के कीर्तन में घुसी थी बेकाबू कार
Image Credit: सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, पांच की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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