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सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ का घोटाला? RTI कार्यकर्ता के खुलासे से हड़कंप

Supaul Latest News: पिपरा नगर पंचायत के EO पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक पैमाने पर करप्शन बरते जाने का आरोप लगा है. EO ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और खारिज कर दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:04 AM IST

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सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ का घोटाला?
सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ का घोटाला?

Supaul News: सुपौल जिले के पिपरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार बरते जाने का आरोप लगा है. आरोप लगाया गया है कि साफ-सफाई कार्य और जेम पोर्टल से सामान की खरीदारी में करोड़ों रुपये का घोटाला किया है. हालांकि, पिपरा नगर पंचायत के EO ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि जो भी कार्य किए गए हैं सभी सरकारी गाइड लाइन के हिसाब से किया गया है.

दरअसल, सुपौल के RTI कार्यकर्त्ता अनिल कुमार सिंह ने साक्ष्य के रूप में डोक्यूमेंट प्रस्तुत कर मीडिया को बताया कि पिपरा नगर पंचायत में साफ-सफाई कार्य और जेम पोर्टल से सामान की खरीदारी में बड़ा घोटाला किया गया है.

आरोप लगाया गया कि नगर पंचायत पिपरा की तरफ से साफ-सफाई कार्य के लिए जिस एजेंसी को एग्रीमेंट किया गया है, उस एजेंसी की तरफ से फर्जी तरीके से दूसरे एजेंसी का कागजात जमा करके एग्रीमेंट कराया गया है. जिसे लगातार कई वर्षों से भुगतान भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई कार्य के लिए अब तक सम्बंधित एजेंसी को तीन साल सात महीने में 3.87 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है.

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उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पिपरा नगर पंचायत में जेम पोर्टल से EO प्रियंका कुमारी की ओर महज 13 महीने के अंदर 3.22 करोड़ के समानों की खरीदारी की गई है, जिसमें ऊंची कीमत भुगतान कर सामान की खरीदारी की गई है. जबकि, ऊन समानों का जेम पोर्टल पर बाजार मूल्य काफी कम है. RTI कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों मामलों में करीब 6 करोड़ों का घोटाला किया गया है. उन्होंने इस मामले की समुचित जांच करने की मांग की है और कहा कि जांच नहीं हुई, तो वो आर्थिक अपराध इकाई में इसकी शिकायत करेंगे.

फिलहाल, इस बाबत पिपरा नगर पंचायत के EO प्रियंका कुमारी ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि जो भी कार्य किए गए हैं तमाम कार्य सरकारी गाइड लाइन के अनुसार किया गया है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा

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