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सुपौल जिले से एक बेहद ही शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ थाना में जब्त कर रखा गया कफ सिरप चोरी-छिपे बेचने का भंडाफोड़ हुआ है. हालांकि, जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही इस मामले में संलिप्त थाना के चार कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें एक चौकीदार, एक अग्निशमन सिपाही, एक चालक और एक अग्निशमन चालक शामिल है. दरअसल, थाना के मालखाना से चोरी-छिपे बरामद सामान बेचे जाने की शिकायत पर डीजीपी के निर्देश पर एसपी सुपौल द्वारा त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन कर इसकी जांच करवाई गई. जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि थाना में जब्त कफ सिरप के अलावा गाड़ियों की बैटरी और पार्ट्स की भी चोरी हुई है. बताया गया कि इस मामले में गिरफ्तार एक चौकीदार ने अपने बयान में कहा है कि चारों कर्मियों ने आपस में पैसे का बंटवारा किया है. यह मामला प्रतापगंज थाना का बताया जा रहा है.
बताया गया है कि पिछले कई महीनों से थाना में कार्यरत कर्मियों की मिलीभगत से थाना के मालखाना में जमा प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप को नशे के आदी ग्राहकों को चोरी-छिपे बेचा जा रहा था. जांच रिपोर्ट आने के बाद एसपी ने प्रतापगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है. वहीं, इस मामले में संलिप्त चार अन्य कर्मियों चौकीदार राहुल कुमार, अग्निशमन सिपाही रंजन राज, चालक मनीष कुमार और डायल 112 के चालक अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जाहिर है कि इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने काफी गोपनीयता बरती है, जिसके चलते यह बात तुरंत सुर्खियों में नहीं आई थी.
मामले की गहराई से जांच के लिए सुपौल मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय जांच समिति में वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार और साइबर पुलिस उपाधीक्षक गौरव गुप्ता शामिल थे. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतापगंज थाना में कांड संख्या-216/25 में कुल 7,560 बोतल कोडीन कफ सिरप जब्त की गई थी, जिसमें से 6,162 बोतल कफ सिरप थाना के मालखाना से गायब कर बेच दिया गया. जांच में पाया गया कि थाना में पूर्व में जब्त किए गए अन्य कुछ सामान भी बेच दिए गए थे. बताया गया कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस में भी कई गंभीर त्रुटियां मिलीं. इसके अलावा, थाना परिसर में लगे मुख्य कैमरे का 28 मई से पहले का सारा फुटेज भी डिलीट कर दिया गया है, ताकि सबूत मिटाया जा सके.
जांच कमेटी ने इस मामले में प्रतापगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के इस कृत्य को घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है. बताया गया कि निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सुपौल तय किया गया है. सुपौल एसपी शरथ आरएस ने इस बाबत बताया कि शिकायत मिलने के बाद त्रि-सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच कराई गई है. जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर प्रतापगंज थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही एनडीपीएस (NDPS Act) और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है. इस केस का आगे अनुसंधान किया जा रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.