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सुपौल के प्रतापगंज थाना के मालखाने से गायब हुई कफ सिरप की 6,162 बोतलें, थानाध्यक्ष निलंबित

सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में मालखाने में जब्त कर रखी गई प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप को चोरी-छिपे बेचने का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है. डीजीपी के आदेश पर गठित त्रि-सदस्यीय जांच टीम ने पाया कि जब्त की गई 7,560 बोतलों में से 6,162 बोतलें थाना कर्मियों की मिलीभगत से गायब कर नशेड़ियों को बेच दी गई थीं. मामले में एसपी शरथ आरएस ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:38 PM IST
सुपौल के प्रतापगंज थाना के मालखाने से गायब हुई कफ सिरप की 6,162 बोतलें, थानाध्यक्ष निलंबित
Image Credit: सुपौल पुलिस ने मालखाने से कफ सिरप की 6,162 बोतलें बेच डालीं

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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