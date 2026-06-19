सुपौल जिले से एक बेहद ही शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ थाना में जब्त कर रखा गया कफ सिरप चोरी-छिपे बेचने का भंडाफोड़ हुआ है. हालांकि, जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही इस मामले में संलिप्त थाना के चार कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें एक चौकीदार, एक अग्निशमन सिपाही, एक चालक और एक अग्निशमन चालक शामिल है. दरअसल, थाना के मालखाना से चोरी-छिपे बरामद सामान बेचे जाने की शिकायत पर डीजीपी के निर्देश पर एसपी सुपौल द्वारा त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन कर इसकी जांच करवाई गई. जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि थाना में जब्त कफ सिरप के अलावा गाड़ियों की बैटरी और पार्ट्स की भी चोरी हुई है. बताया गया कि इस मामले में गिरफ्तार एक चौकीदार ने अपने बयान में कहा है कि चारों कर्मियों ने आपस में पैसे का बंटवारा किया है. यह मामला प्रतापगंज थाना का बताया जा रहा है.