/सुपौल: पिता के पीछे दूध लेकर चल रही 7 साल की बच्ची की कुदाल से काटकर हत्या, भड़की भीड़ ने आरोपी का घर फूंका

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दूध लेकर अपने पिता के साथ घर लौट रही उस मासूम बच्ची को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है. पल भर में ही, एक बेरहम अपराधी ने उस मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सदमा और मातम छा गया. यह सनसनीखेज घटना सुपौल में हुई, जहां एक बेखौफ अपराधी ने एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया. एक युवक ने कुदाल से वार कर सात साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा है और आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक के घर में आग लगा दी है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया.
यह घटना सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले परसरमा के वार्ड 8 में हुई. देर रात, शंभू शाह नाम का एक ग्रामीण गांव में दूध लेकर अपनी सात साल की बेटी प्रीति कुमारी के साथ घर लौट रहा था. शंभू शाह आगे चल रहे थे और प्रीति दूध की बोतल लिए उनके पीछे-पीछे आ रही थी. तभी, उसी गांव के एक युवक ने फावड़े से प्रीति पर बेरहमी से और तेजी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर ने फावड़े से उस पर कई बार वार किए, जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिससे हड़कंप मच गया और हर कोई स्तब्ध रह गया.
इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपी युवक की पहचान राजू शाह के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर पीड़ित का पड़ोसी है. आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने घर भाग गया और वहीं छिप गया. गुस्साई भीड़ उसके घर तक गई और घर में आग लगा दी. घटना की सूचना मिलने पर सदर SDPO राजीव रंजन और कई थानों के पुलिसकर्मियों समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस आरोपी राजू शाह को मौके से सुरक्षित निकालने और हिरासत में लेने में कामयाब रही. वहीं, घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है और प्रशासन भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा है.
इस घटना से मृतक का परिवार बुरी तरह टूट गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. खबर है कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके बाद, अपराध स्थल से औपचारिक रूप से नमूने लेने के लिए FSL टीम को बुलाया गया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुदाल बरामद कर ली गई है. इस बीच, काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच चल रही है. सुपौल सदर SDPO राजीव रंजन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अपराधी राजू शाह को गिरफ्तार कर आगे कि जांच शुरू कर दी गई है.
रिपोर्ट: सुभाष झा