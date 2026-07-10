/सुपौल: पिता के पीछे दूध लेकर चल रही 7 साल की बच्ची की कुदाल से काटकर हत्या, भड़की भीड़ ने आरोपी का घर फूंका

यह घटना सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले परसरमा के वार्ड 8 में हुई. देर रात, शंभू शाह नाम का एक ग्रामीण गांव में दूध लेकर अपनी सात साल की बेटी प्रीति कुमारी के साथ घर लौट रहा था. शंभू शाह आगे चल रहे थे और प्रीति दूध की बोतल लिए उनके पीछे-पीछे आ रही थी. तभी, उसी गांव के एक युवक ने फावड़े से प्रीति पर बेरहमी से और तेजी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर ने फावड़े से उस पर कई बार वार किए, जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई, जिससे हड़कंप मच गया और हर कोई स्तब्ध रह गया.