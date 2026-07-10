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सुपौल: पिता के पीछे दूध लेकर चल रही 7 साल की बच्ची की कुदाल से काटकर हत्या, भड़की भीड़ ने आरोपी का घर फूंका

सुपौल में पिता के पीछे दूध लेकर चल रही 7 साल की बच्ची की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने फावड़े से उस पर कई बार वार किए, जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. इस वारदात से भड़की भीड़ ने आरोपी का घर फूंक दिया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:10 AM IST
सुपौल: पिता के पीछे दूध लेकर चल रही 7 साल की बच्ची की कुदाल से काटकर हत्या, भड़की भीड़ ने आरोपी का घर फूंका
Image Credit: सुपौल न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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