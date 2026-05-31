Supaul News: बिहार पुलिस पर फिर हमला! सुपौल में पुलिसवालों पर पथराव, अभियुक्त छुड़ाकर ले गए गांव वाले

Attack On Supaul Police: बिहार पुलिस पर एक बार फिर से हमला हुआ है. इस बार सुपौल में पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, यहां पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्त को जोड़ जबरदस्ती लोगों द्वारा छुड़ा लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इतना ही नहीं अभियुक्त के समर्थकों ने इस दौरान पुलिस वाहन पर ईंट पत्थर भी फेंका है, जिससे पुलिस वाहन का सीसा भी क्षतिग्रस्त हुआ है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उक्त अभियुक्त सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

यह पूरा मामला करजाइन थाना क्षेत्र के मोतीपुर का बताया जा रहा है. जहां देर रात करजाइन पुलिस को सुचना मिली थी कि थाना में दर्ज कांड का एक अभियुक्त खुलेआम गांव में घूम रहा है. इसके बाद गस्ती टीम फौरन वहां पहुंच गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में बैठा लिया. इतना देखते ही अभियुक्त के समर्थक भड़क उठे. उन लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया. मौके पर मौजूद महिला पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा भारती पल्लवी से काफी नोक-झोंक भी हुई. अभियुक्त को छुड़ाने के लिए लोग जोर-जबरदस्ती भी करने लगे.

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पुलिस की ओर से अभियुक्त को नहीं छोड़े जाने पर गांववालों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए. मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त पुलिस के चंगुल से निकलकर फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके का माहौल तनवपूर्ण हो गया है.

इस घटना के बाद पुलिस महकमा हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई. वीरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की गई है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा