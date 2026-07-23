/श्रावणी मेले से पहले बाबा भीमशंकर मंदिर में तैयारियां पूरी, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर दिया विशेष जोर

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Shravani mela 2026: सुपौल के राघोपुर प्रखंड के धरहरा स्थित प्रसिद्ध बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर श्रावणी मेले को लेकर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. मंदिर को आकर्षक रंग-रोगन से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इसी क्रम में मंदिर परिसर में श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मंदिर न्यास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता वीरपुर SDM सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने की. बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और विधि-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में वीरपुर DSP सुरेंद्र कुमार, राघोपुर बीडीओ, सीओ तथा मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने बाबा भीमशंकर मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों, दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो.
वीरपुर SDM सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेले की व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्ग में परिवर्तन किया जाएगा तथा मंदिर परिसर में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के उत्तरी और दक्षिणी गेट बंद रहेंगे. श्रद्धालुओं का प्रवेश केवल हाथी गेट से होगा, जबकि निकास हटिया गेट से कराया जाएगा. इसके अलावा निकास के लिए एक अतिरिक्त गेट भी बनाया गया है.
पूरे सावन माह के दौरान मंदिर परिसर में 24 घंटे मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रहेगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की जाएगी. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था होगी तथा कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मार्गों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. वहीं, मेले में होटल और खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों को केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.
रिपोर्ट: सुभाष झा