/श्रावणी मेले से पहले बाबा भीमशंकर मंदिर में तैयारियां पूरी, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर दिया विशेष जोर

Shravani mela 2026: सुपौल के राघोपुर प्रखंड के धरहरा स्थित प्रसिद्ध बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर श्रावणी मेले को लेकर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. मंदिर को आकर्षक रंग-रोगन से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इसी क्रम में मंदिर परिसर में श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मंदिर न्यास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता वीरपुर SDM सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने की. बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और विधि-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई.