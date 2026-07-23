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श्रावणी मेले से पहले बाबा भीमशंकर मंदिर में तैयारियां पूरी, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर दिया विशेष जोर

Shravani mela 2026: राघोपुर प्रखंड के धरहरा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, मेडिकल सुविधा, सीसीटीवी निगरानी और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:10 PM IST
श्रावणी मेले से पहले बाबा भीमशंकर मंदिर में तैयारियां पूरी, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर दिया विशेष जोर
Image Credit: श्रावणी मेले से पहले बाबा भीमशंकर मंदिर में तैयारियां पूरी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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