सुपौल में NDA ने लहराया परचम, बिजेंद्र नौवीं बार तो नीरज बबलू और अनिरुद्ध यादव के सिर छठी बार बंधा जीत का सेहरा

Bihar chunav 2025: सुपौल के सभी पांचो विधानसभा सीट पर NDA की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद NDA खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. इस चुनाव ने कई रिकॉर्ड भी कायम किया है. ऊर्जा मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता बिजेंद्र यादव ने वर्ष 1990 से लगातार नौवीं वार जीत हासिल किया है.

सुपौल विधानसभा से जदयू के बिजेंद्र यादव ने फिर एक बार जीत हासिल की है. जदयू के बिजेंद्र यादव ने कांग्रेस के मिन्नत रहमानी को 30803 वोट से हरा दिया है. वहीं PHED विभाग के मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह बबलू लगातार छठी वार जीत हासिल किया है.

छातापुर विधानसभा से भाजपा के नीरज सिंह बबलू की जीत हुई है. भाजपा के नीरज सिंह बबलू ने राजद के विपिन सिंह को 16178 वोट से हरा दिया है.

वहीं जदयू के अनिरुद्ध यादव ने भी लगातार छठी बार जीत दर्ज कर यह जता दिया है की सुपौल जिले में NDA का जलवा अभी बरकरार है. जदयू के अनिरुद्ध यादव ने निर्मली विधानसभा से जीत हासिल किया है. जदयू के अनिरुद्ध यादव ने राजद के बैद्यनाथ मेहता को 37310 वोट से हरा दिया है.

वहीं पिपरा विधानसभा से जदयू के रामविलास कामत ने लगातार दूसरी वार जीत हासिल किया है. जदयू के रामविलास कामत ने माले के अनिल कुमार को 37776 वोट से हरा दिया है. NDA के उम्दा प्रदर्शन में त्रिवेणीगंज विधानसभा का रिजल्ट भी इस वार चौकाने वाला ही है. दरअसल, जदयू ने त्रिवेणीगंज विधानसभा से नए चेहरे सोनम रानी को टिकट देकर मैदान में उतारा. यहां भी NDA का जलवा बरकरार रहा और जदयू के सोनम रानी की जीत हुई है.

जदयू के सोनम रानी ने राजद के संतोष सरदार को 5683 वोट से हरा दिया है. इस तरह सुपौल जिले के पांचो विधानसभा से NDA की प्रचंड जीत हुई है. सुपौल जिले में पिछले चुनाव के परिणाम की तरह इस वार भी पांचो सीट पर NDA ने अपना कब्जा बरकरार रखा है.

