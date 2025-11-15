Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3004914
Zee Bihar JharkhandBH Supaul

सुपौल में NDA ने लहराया परचम, बिजेंद्र नौवीं बार तो नीरज बबलू और अनिरुद्ध यादव के सिर छठी बार बंधा जीत का सेहरा

Bihar chunav 2025: कल यानि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं. NDA  को 202 सींटे मिली हैं वहीं महागठबंधन को इसके मुकाबले बहुत ही कम सीटें आई हैं. बता दें कि यह आंकड़ा बहुत ही बड़ा है. पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को वहीं दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर के मदतान हुए थे. 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

सुपौल में NDA ने लहराया परचम, बिजेंद्र नौवीं बार तो नीरज बबलू और अनिरुद्ध यादव के सिर छठी बार बंधा जीत का सेहरा

Bihar chunav 2025: सुपौल के सभी पांचो विधानसभा सीट पर NDA की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद NDA खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. इस चुनाव ने कई रिकॉर्ड भी कायम किया है. ऊर्जा मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता बिजेंद्र यादव ने वर्ष 1990 से लगातार नौवीं वार जीत हासिल किया है. 

सुपौल विधानसभा से जदयू के बिजेंद्र यादव ने फिर एक बार जीत हासिल की है. जदयू के बिजेंद्र यादव ने कांग्रेस के मिन्नत रहमानी को 30803 वोट से हरा दिया है. वहीं PHED विभाग के मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह बबलू लगातार छठी वार जीत हासिल किया है.

छातापुर विधानसभा से भाजपा के नीरज सिंह बबलू की जीत हुई है. भाजपा के नीरज सिंह बबलू ने राजद के विपिन सिंह को 16178 वोट से हरा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं जदयू के अनिरुद्ध यादव ने भी लगातार छठी बार जीत दर्ज कर यह जता दिया है की सुपौल जिले में NDA का जलवा अभी बरकरार है. जदयू के अनिरुद्ध यादव ने निर्मली विधानसभा से जीत हासिल किया है. जदयू के अनिरुद्ध यादव ने राजद के बैद्यनाथ मेहता को 37310 वोट से हरा दिया है.

वहीं पिपरा विधानसभा से जदयू के रामविलास कामत ने लगातार दूसरी वार जीत हासिल किया है. जदयू के रामविलास कामत ने माले के अनिल कुमार को 37776 वोट से हरा दिया है. NDA के उम्दा प्रदर्शन में त्रिवेणीगंज विधानसभा का रिजल्ट भी इस वार चौकाने वाला ही है. दरअसल, जदयू ने त्रिवेणीगंज विधानसभा से नए चेहरे सोनम रानी को टिकट देकर मैदान में उतारा. यहां भी NDA का जलवा बरकरार रहा और जदयू के सोनम रानी की जीत हुई है.

जदयू के सोनम रानी ने राजद के संतोष सरदार को 5683 वोट से हरा दिया है. इस तरह सुपौल जिले के पांचो विधानसभा से NDA की प्रचंड जीत हुई है. सुपौल जिले में पिछले चुनाव के परिणाम की तरह इस वार भी पांचो सीट पर NDA ने अपना कब्जा बरकरार रखा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
NDA की जीत के बावजूद 12 सीटों पर नहीं खिला कमल, इनमें 5 पर मुस्लिम नेताओं ने हराया
bihar chunav 2025
एक तरफ 73,572 की तूफानी जीत… दूसरी तरफ बस 27 वोट ने पलट दिया पूरा खेल!
bihar chunav 2025
40,000 करोड़ का खेल? जन सुराज प्रमुख उदय सिंह ने चुनाव परिणाम पर उठाए बड़े सवाल
Rahul Gandhi
Congress: राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से कांग्रेस हुई धराशायी, RJD भी हो गई घायल!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: जीत के बाद NDA खेमे में जश्न का माहौल, जानें क्या बोले अशोक चौधरी
Ritu Jaiswal
'मुखिया दीदी' की बगावत और डूब गई RJD की लुटिया! तेजस्वी के तेवर को कर दिया ढीला
bihar chunav 2025
जैसे चुनाव का नतीजा आया, वैसे ही चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को फोन लगाया
bihar chunav 2025
कौन हैं छोटी कुमारी, जिन्होंने खेसारी लाल यादव का फीका किया स्टारडम
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बाद BJP का सफाई अभियान शुरू! आरके सिंह को पार्टी से बाहर किया
bihar chunav 2025
असदुद्दीन और मायावती के लिए आई खुशखबरी, तो बिहार की जनता ने 'पीके' को क्यों रुलाया?