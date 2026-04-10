खुशखबरी! बिहार का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बनेगा वीरपुर हवाई अड्डा, अब सुपौल में पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग का उठा सकेंगे लुत्फ

Bihar First Flying Training Center: बिहार का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग सुपौल के वीरपुर हवाई अड्डा में शुरू किया जाएगा. यहां आप पावर्ड फ़्लाइंग, ग्लाइडिंग, बैलूनिंग, स्काईडाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठा सकेंगे.
Trending Photos
Bihar First Flying Training Center in Supaul: सुपौल जिले में मौजूद बीरपुर में फ्लाइट ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा. इसके लिए पहल भी शुरू की गई है. खास तौर पर, बिहार सरकार और एयरो क्लब ऑफ इंडिया की मिली-जुली कोशिशों से बीरपुर में फ्लाइट ऑपरेशन और एयर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की पहल की जा रही है. इसी सिलसिले में, एयरो क्लब ऑफ इंडिया की एक टीम ने बीरपुर एयरफील्ड (वीरपुर हवाई अड्डा) का इंस्पेक्शन किया है.
इसे बीरपुर-सुपौल जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित क्षेत्र में विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बताया गया है कि बिहार सरकार और एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस पहल का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन के अनुरूप बिहार को देश के लिए एक प्रमुख फ्लाइं ट्रेनिंग हब में बदलना है.
समझौते के बाद, एयरो क्लब ऑफ इंडिया की छह-सदस्यीय टीम ने सुपौल जिले के बीरपुर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और उसकी संभावनाओं का आकलन किया. ACI के सचिव अरविंद बडोनी ने बताया कि इस योजना के तहत, बिहार को विमानन प्रशिक्षण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य न केवल पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि पर्यटन और साहसिक खेलों को भी बढ़ावा देना है. इस प्रस्ताव में विमानन संस्थान जैसी सुविधाओं के साथ-साथ पावर्ड फ़्लाइंग, ग्लाइडिंग, बैलूनिंग, स्काईडाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियों के प्रावधान भी शामिल हैं. इस पहल से बीरपुर और आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटन को एक नई गति मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: बेतिया के सभी 7 थानों की बदलने वाली है तस्वीर, सीसीटीवी कैमरों से होंगे लैस
एरो क्लब ऑफ इंडिया के सचिव अरविंद बडोनी ने कहा कि इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित सुपौल जिले के वीरपुर का हवाई अड्डा विकसित हो जाने के बाद, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग इसके मुख्य लाभार्थी होंगे. इस विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा. सचिव अरविंद बडोनी के साथ निरीक्षण दल में अमृता (ACI कार्यालय), अनिल वासन (FTO आयोग), इमो चाओबा सिंह (बैलूनिंग आयोग), सुकुमार दास (पैरामोटर/पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग), और वर्षा कुकरेती (ड्रोन आयोग) शामिल थे.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल