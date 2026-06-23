/बिहार में कोसी का कहर! रिकॉर्ड 1.85 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, DM-SP ने बराज पर लिया स्थिति का जायजा

DM सावन कुमार, SP शरत आर.एस., जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश सहित विभागीय अन्य अभियंताओं ने कोसी बराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. हालांकि बताया जा रहा है कि देर शाम के बाद कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आने लगी. इसके बाद रात 12 बजे कोसी बराज से 1 लाख 38 हजार 645 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, जो घटते क्रम में बताया जा रहा है.