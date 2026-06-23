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बिहार में कोसी का कहर! रिकॉर्ड 1.85 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, DM-SP ने बराज पर लिया स्थिति का जायजा

Kosi River Water Level: नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और सोमवार को कोसी बराज से इस वर्ष का सर्वाधिक 1.85 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 56 में से 22 फाटक खोले गए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:27 AM IST
बिहार में कोसी का कहर! रिकॉर्ड 1.85 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, DM-SP ने बराज पर लिया स्थिति का जायजा
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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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