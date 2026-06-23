/बिहार में कोसी का कहर! रिकॉर्ड 1.85 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, DM-SP ने बराज पर लिया स्थिति का जायजा

राज्य चुनें
Kosi River Water Level: नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कोसी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है. सोमवार की शाम कोसी नदी का जलस्तर इस वर्ष के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया. बताया गया है कि सोमवार की शाम करीब चार बजे कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज 1,85,645 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो इस वर्ष का सर्वाधिक रिकॉर्ड है.
कोसी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद कोसी बराज के 56 में से 22 फाटक खोल दिए गए. बताया गया कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी में अचानक पानी बढ़ने लगा. कोसी के जलस्तर में हुई वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है.
DM सावन कुमार, SP शरत आर.एस., जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश सहित विभागीय अन्य अभियंताओं ने कोसी बराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. हालांकि बताया जा रहा है कि देर शाम के बाद कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आने लगी. इसके बाद रात 12 बजे कोसी बराज से 1 लाख 38 हजार 645 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, जो घटते क्रम में बताया जा रहा है.
मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, संजीव शैलेश ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश के कारण कोसी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और इसमें उतार-चढ़ाव जारी है. उन्होंने कहा कि सभी तटबंध और स्पर पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा क्षेत्रीय अभियंता लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं.
रिपोर्ट: सुभाष झा