Bihar Politics: मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार
Bihar Politics: मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार

Bihar Politics: छातापुर विधायक और PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कोई उन्हें लाठी से घेरने आएगा तो वह भी "बंदूक वाले" हैं. इस बयान ने सियासत गरमा दी है. VIP नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि मंत्री जनता को डराने का काम कर रहे हैं और इस तरह की बातें जनता के लिए मर्माहत करने वाली हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:03 PM IST

VIP नेता संजीव मिश्रा
VIP नेता संजीव मिश्रा

Bihar Political Controversy: छातापुर के विधायक और बिहार सरकार के PHED मंत्री नीरज सिंह बबलू ने सोमवार देर शाम राघोपुर के सिमराही में मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि "किस मुद्दे पर घेरेंगे? लाठी से नहीं घेरेंगे न, और अगर कोई लाठी से घेरने आएगा तो हम भी बंदूक वाले हैं. यह सबको पता होना चाहिए." मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें किसी भी मुद्दे पर घेरा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं और किसी भी मुद्दे को अधूरा नहीं छोड़ा है.

मंत्री नीरज सिंह बबलू के इस बयान के बाद छातापुर और आसपास के इलाके में लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. VIP पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने मंत्री के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंत्री बंदूक की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि वह लोगों को डराने का काम कर रहे हैं. संजीव मिश्रा ने कहा कि ऐसे बयान से छातापुर की जनता मर्माहत महसूस कर रही है और यह जनता के हित में बिल्कुल नहीं है.

संजीव मिश्रा ने आगे कहा कि एक विधायक को अपने क्षेत्र की असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे सबसे अहम हैं, लेकिन विधायक जी इन मुद्दों पर बात करने के बजाय बंदूक-गोली की बात कर रहे हैं, जिससे लोग आहत हैं. उन्होंने कहा कि अब छातापुर की जनता सब समझ चुकी है और वह उन्हीं नेताओं का साथ देगी जो विकास की बात करेंगे.

PHED मंत्री और VIP नेता के बीच यह बयानबाजी अब सियासी तकरार में बदल गई है. एक तरफ मंत्री अपने विकास कार्यों का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके बयानों को जनता को डराने वाला बता रहा है. आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है.

इनपुट- सुभाष झा

सांसद डॉ. संजय जायसवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मेयर करेंगी मानहानि का केस

