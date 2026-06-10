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Supaul News: थाने के लॉकअप में युवक का फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़ंकप

Supaul Latest News: शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में जदिया पुलिस ने एक शख्स को पकड़ कर थाना लाई थी. जब बुधवार सुबह देखा, तो उस शख्स की थाना हाजत में ही फंदे से झूलता शव मिला.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:09 PM IST
Supaul News: थाने के लॉकअप में युवक का फंदे से लटका मिला शव, मचा हड़ंकप
Image Credit: सुपौल में थाने के लॉकअप में युवक का शव फंदे से लटका मिला

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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