राज्य चुनें
Supaul News: सुपौल जिले में 10 जून, 2026 दिन बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब जदिया थाना हाजत में एक आरोपी की फंदे से झूलकर मौत हो गई है. यह बात इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग थाना पहुंच गए और हंगामा किया. मृतक का नाम रजगांव निवासी 25 वर्षीय बिट्टू कुमार बताया गया है.
दरअसल, मंगलवार की रात को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में जदिया पुलिस ने एक शख्स को पकड़ कर थाना लाई थी. जब बुधवार सुबह देखा, तो उस शख्स की थाना हाजत में ही फंदे से झूलता शव मिला. जिसके बाद पुलिस महकमा में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का आलम हो गया.
घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतक के परिजन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो थाना पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी जदिया थाना के समीप पहुंचकर घटना के विरोध में हंगामा करने लगे. थाना के सामने लोगों ने सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोग पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे थे.
वहीं, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुपौल के एसपी सरथ आरएस और त्रिवेणीगंज के SDPO विभाष कुमार समेत कई थाने की पुलिस अधिकारी पहुंचे. इस बीच लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाना के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था.
एसपी सरथ आरएस ने मृतक के परिजनों और स्थानीय समाजसेवियों और जनप्रतिनिधि से मामला शांत करने को लेकर विचार विमर्श किया. काफी जद्दोजहद के बाद मामला शांत हुआ. एसपी ने घटना की समुचित जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद बिट्टू कुमार के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेजा गया.
इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया. मृतक के परिजनों ने कहा कि पुलिस ने बेरहमी से बिट्टू कुमार की पिटाई की. जिसके चलते इस तरह की घटना घटी है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा