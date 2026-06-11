/सुपौल: कोचगामा पंचायत में दशकों बाद भी थलहा धार पर नहीं बना पुल, सांसद दिलेश्वर कामत ने निरीक्षण कर दिया आश्वासन

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Supaul News: विकास के इस दौर में, जहां सड़कों, पुलों और पुलियों का एक विशाल नेटवर्क बिछाया जा रहा है, वहीं सुपौल जिले के कुछ इलाके अभी भी विकास की बाट जोह रहे हैं. ऐसी ही एक तस्वीर बसंतपुर प्रखंड के कोचगामा पंचायत से सामने आई है. जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में आज भी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. खासकर सड़क और पुल पुलिया समुचित जगहों पर नहीं बनने से इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि कोचगामा पंचायत के वार्ड 13 और 14 के बीच स्थित थलहा धार में आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है.
लोगों को होती है परेशानी
मिली जानकारी के अनुसार, उक्त स्थल पर थलहा धार पर पुल नहीं बनने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि इसको लेकर इस इलाके के लोग कई दशक से प्रयास कर रहे हैं. इस पथ से हजारों लोगों का रोजाना आवाजाही होता है. खासकर बारिश के दिनों में नदी में पानी लबालब रहने के कारण आवाजाही प्रभावित हो जाती है. ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए ग्रामीणों के आग्रह पर सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने थलहा धार पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया.
ग्रामीणों ने सांसद से की मांग
इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को समस्या के बारे में अवगत कराया है और पुल निर्माण करवाने की मांग की है. लोगों की समस्या सुनने के बाद सांसद दिलेश्वर कामत ने पुल निर्माण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए जल्द ठोस पहल का आश्वासन दिया. सांसद ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में भी बिहार सरकार के प्रधान सचिव को इस बाबत पत्र लिखकर कहा कि पुल निर्माण नहीं होने से करीब ढाई लाख लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया था. उन्होंने कहा कि यह पुल बन जाने से नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में खासकर अररिया और सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय इलाके के लोगों की आवाजाही सुलभ हो जाएगी.
रिपोर्ट: सुभाष झा