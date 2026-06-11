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सुपौल: कोचगामा पंचायत में दशकों बाद भी थलहा धार पर नहीं बना पुल, सांसद दिलेश्वर कामत ने निरीक्षण कर दिया आश्वासन

Supaul News: कोचगामा पंचायत में दशकों बाद भी थलहा धार पर पुल नहीं बन सका है. ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने थलहा धार पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:08 PM IST
सुपौल: कोचगामा पंचायत में दशकों बाद भी थलहा धार पर नहीं बना पुल, सांसद दिलेश्वर कामत ने निरीक्षण कर दिया आश्वासन
Image Credit: सुपौल थलहा धार

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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