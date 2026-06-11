/सुपौल: कोचगामा पंचायत में दशकों बाद भी थलहा धार पर नहीं बना पुल, सांसद दिलेश्वर कामत ने निरीक्षण कर दिया आश्वासन

ग्रामीणों ने सांसद से की मांग

इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को समस्या के बारे में अवगत कराया है और पुल निर्माण करवाने की मांग की है. लोगों की समस्या सुनने के बाद सांसद दिलेश्वर कामत ने पुल निर्माण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए जल्द ठोस पहल का आश्वासन दिया. सांसद ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में भी बिहार सरकार के प्रधान सचिव को इस बाबत पत्र लिखकर कहा कि पुल निर्माण नहीं होने से करीब ढाई लाख लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया था. उन्होंने कहा कि यह पुल बन जाने से नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में खासकर अररिया और सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय इलाके के लोगों की आवाजाही सुलभ हो जाएगी.