रात के सन्नाटे में गुंजी महिला जवानों के बूट की आवाज, दंग रह गए लोग, जब सुपौल में निकला BSAP फ्लैग मार्च

Supaul BSAP Flag March: सुपौल जिले के भीमनगर स्थित BSAP की 12 वीं बटालियन के प्रशिक्षण केंद्र में हर वर्ष हजारों जवानों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है.इसी कड़ी में सोमवार की देर रात महिला जवानों का फ्लैग मार्च निकाला गया. जिसमें BSAP के करीब 1018 जवान शामिल हुए.
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Indo-Nepal Border Region: इंडो-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सुपौल जिले के भीमनगर में सोमवार की देर रात उस समय लोगों में कोतुहल बढ़ गई, जब अचानक सैकड़ों की संख्या में महिला जवान सड़कों पर उतर गई. इस दौरान रात के सन्नाटे में फ्लैग मार्च करती महिला जवानों के बूट की आवाज सन्नाटे को चिरते हुए लोगों के कान तक पहुंच रही थी.
जवान के बूटों की आवाज और अनुशासित कदमताल ने पूरे इलाके को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया, आसपास के लोग घरों से बाहर निकल कर देखने लगे की आखिर यह क्या हो रहा है.
दरअसल, यह पूरा आयोजन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा था. भीमनगर स्थित BSAP की 12 वीं बटालियन के प्रशिक्षण केंद्र में हर वर्ष हजारों जवानों को नौ महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण के दौरान जवानों को आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई, दुश्मन के अचानक हमले का जवाब देने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके सिखाए जाते हैं.
इसी कड़ी में सोमवार की देर रात महिला जवानों का फ्लैग मार्च निकाला गया. जिसमें BSAP के करीब 1018 जवान शामिल हुए, महिला जवानों की मजबूत मौजूदगी और अनुशासित फ्लैग मार्च ने लोगों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास को और मजबूत किया.
फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. जबकि, BSAP के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी करते दिखे. अधिकारियों ने बताया कि आम लोगों को यातायात में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए फ्लैग मार्च का आयोजन रात के समय में किया जाता है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा
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