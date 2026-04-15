विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल, जानें क्या बोले उनके भाई

Supaul News: विजेंद्र प्रसाद यादव के उप मुख्यमंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव सरायगढ़ प्रखंड के मुरली में खुशी का माहौल है, उनके भाई जय नारायण यादव के खुशी का ठिकाना नहीं है. जय नारायण यादव अपने घर पर टीवी के सामने बैठकर अपने बड़े भाई विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते देख गदगद हैं. उन्होंने कहा कि ये उनके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है.

विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक अनुभवी और कद्दावर समाजवादी नेता हैं, जो लगातार 1990 से सुपौल विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं. विजेंद्र यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को मुरली गांव में हुआ था. विजेंद्र यादव के चचेरे भाई उपेंद्र यादव ने कहा कि विजेंद्र प्रसाद यादव की शुरुआती शिक्षा गांव के ही लालगंज प्राथमिक स्कूल से हुई जिसके बाद वो हाई स्कूल की शिक्षा गणपत के हाई स्कूल से ली, उसके बाद वो वीरपुर और भागलपुर में इंटर और स्नातक की शिक्षा ग्रहण की. विजेंद्र प्रसाद यादव विज्ञान से स्नातक किया हैं.

उन्होंने कहा कि विजेंद्र प्रसाद यादव हाई स्कूल की शिक्षा लेने के बाद ही राजनीति में गहरी रूचि लेने लगे थे, बड़े बड़े नेता उन्हें चाहने लगे, जिसके बाद राजनीति की राह उनके लिए आसान हो गई. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों सरकारों में विजेंद्र यादव महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं और उन्हें 'कोसी के विश्वकर्मा' के रूप में जाना जाता है.

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उपेंद्र यादव ने कहा कि विजेंद्र प्रसाद यादव का राजनैतिक सफर 1967 से ही शुरू हो चुकी थी,उन्होंने 1967 में समाजवादी विचारधारा के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर सुपौल विधानसभा से जीत दर्ज की और लालू यादव की सरकार में ऊर्जा मंत्री बने. जिसके बाद उनके जीत का सीलसिला लगातार चलता रहा.

वह वर्ष 2000 में जदयू में शामिल हुए और तब से अब तक लगातार सुपौल से जदयू से जीतते आ रहे हैं, जो बिहार विधानसभा में भी एक रिकॉर्ड है. इस बीच अब जब नीतीश युग समाप्त हुआ है और सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम पद का शपथ लिया है, इसके साथ ही विजेंद्र यादव अब नई भूमिका में बतौर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया है. विजेंद्र प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने के बाद खास कर सुपौल जिले वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा

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