/देहरादून में चमका सुपौल का लाल: 7 वर्षीय गीतांक आयुष ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

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Supaul News: सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत रामनगर वार्ड-16 निवासी सात वर्षीय गीतांक आयुष ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है. गीतांक ने कियो सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में 7 वर्ष (-25 किलोग्राम) वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह प्रतियोगिता 4 से 7 जून तक उत्तराखंड के देहरादून स्थित मल्टी पर्पस हॉल, परेड ग्राउंड में आयोजित हुई थी, जिसमें उसने बिहार का प्रतिनिधित्व किया. गीतांक की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल है. गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया और सम्मान समारोह का आयोजन किया.
गीतांक के कोच सुभाष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसके कुल चार मुकाबले हुए. पहले राउंड में उसने सिक्किम के रेयांश क्षेत्री को हराया. दूसरे राउंड में कर्नाटक के एम. गौड़ा विहान को मात दी, जबकि तीसरे मुकाबले में मध्यप्रदेश के एरोन जॉर्ज को पराजित किया. फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के शौर्य प्रजापति को हराकर गीतांक ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
इससे पहले भी वह जिला और अंतरजिला स्तर की कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुका है. बताया गया कि आने वाले समय में उसे देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है. सितंबर-अक्टूबर में चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को लेकर वह विशेष प्रशिक्षण की तैयारी में जुट गया है.
गीतांक, अजय कुमार मंडल और आकृति कुमारी के पुत्र हैं. अजय कुमार सचिवालय में वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी आकृति गृहिणी हैं. गीतांक अपने माता-पिता के साथ पटना में रहकर एक निजी विद्यालय में चौथी कक्षा की पढ़ाई करता है. बेटे की इस सफलता से माता-पिता बेहद खुश हैं. गांव में आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और सभी ने गीतांक की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
रिपोर्ट: सुभाष झा