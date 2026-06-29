/देहरादून में चमका सुपौल का लाल: 7 वर्षीय गीतांक आयुष ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Supaul News: सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत रामनगर वार्ड-16 निवासी सात वर्षीय गीतांक आयुष ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है. गीतांक ने कियो सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में 7 वर्ष (-25 किलोग्राम) वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यह प्रतियोगिता 4 से 7 जून तक उत्तराखंड के देहरादून स्थित मल्टी पर्पस हॉल, परेड ग्राउंड में आयोजित हुई थी, जिसमें उसने बिहार का प्रतिनिधित्व किया. गीतांक की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल है. गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया और सम्मान समारोह का आयोजन किया.