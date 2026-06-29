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देहरादून में चमका सुपौल का लाल: 7 वर्षीय गीतांक आयुष ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

Supaul News: सुपौल के सात वर्षीय गीतांक आयुष ने कियो सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार और अपने गांव रामनगर का नाम रोशन किया. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चार मुकाबले जीतने के बाद अब वह चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:31 PM IST
देहरादून में चमका सुपौल का लाल: 7 वर्षीय गीतांक आयुष ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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