DMCH Rahul Mandal Murder Case: राहुल मंडल के घर पहुंचे राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, परिजनों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा
DMCH Rahul Mandal Murder Case: राहुल मंडल के घर पहुंचे राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, परिजनों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) में नर्सिंग छात्र राहुल मंडल की हुई हत्या को लेकर राजद विधायक और पूर्व मंत्री प्रो. चंद्रशेखर यादव पीपरा प्रखंड के तुलापट्टी गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक की पत्नी तनुप्रिया से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:26 PM IST

DMCH Rahul Mandal Murder Case: दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) में हुए राहुल मंडल हत्याकांड को लेकर मधेपुरा से राजद विधायक और पूर्व मंत्री प्रो. चंद्रशेखर यादव पीपरा प्रखंड के तुलापट्टी गांव पहुंचे. यहां उन्होंने मृतक राहुल मंडल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

विधायक ने मृतक की पत्नी तनुप्रिया से मुलाकात की और उनसे घटना की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद ही दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाली है. प्रो. चंद्रशेखर ने तनुप्रिया को आश्वासन दिया कि वे इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं और उनका हर हाल में सहयोग करेंगे.

प्रो. चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सुशासन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. आम लोगों की हत्याएं खुलेआम हो रही हैं और सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनी बैठी है. उन्होंने मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए.

उन्होंने समाज में फैले जातिवाद पर भी जमकर हमला बोला. विधायक ने कहा कि ईश्वर ने कभी जाति व्यवस्था नहीं बनाई, इसे यहां के पाखंडियों ने गढ़ा है. आज भी समाज में जातिवाद का जहर गहराई तक फैला हुआ है और इसी का दंश तनुप्रिया को झेलना पड़ा है. उन्होंने कहा कि जब तक वे जीवित रहेंगे, तनुप्रिया की पढ़ाई का पूरा खर्च वे खुद उठाएंगे.

गौरतलब है कि सुपौल जिले के तुलापट्टी निवासी राहुल मंडल ने सहरसा जिले के बनगांव निवासी तनुप्रिया झा से प्रेम विवाह किया था. यह विवाह अंतरजातीय था, जिससे तनुप्रिया के पिता नाराज थे. इसी नाराजगी में 5 अगस्त को तनुप्रिया के पिता ने दरभंगा DMCH में पहुंचकर नर्सिंग के छात्र राहुल मंडल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है.

इनपुट- सुभाष झा

ये भी पढ़ें- आपसी विवाद में छोटे भाई ने सगे भाइयों और भतीजे पर चलाई गोली, दो की स्थिति नाजुक

