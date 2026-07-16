/सुपौल न्यूज: खेत में पटुआ काट रहे किसान पर गिरी बिजली, मौत, साथी झुलसा, परिजनों में कोहराम

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सुपौल में खेत में पटुआ काट रहे किसान की वज्रपात से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. यह घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के युवक चौक के पास की है. बताया जा रहा है कि 16 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को खेत में पटुआ काटने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से झुलस गया है. मृतक की पहचान डहरिया वार्ड-11 निवासी 61 वर्षीय बिदन यादव के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.
परिजनों ने बताया कि बिदन यादव युवक चौक के पास खेत में पटुआ काटने गए थे. उनके साथ एक और व्यक्ति दयानंद यादव खेत में पटुआ काट रहे थे. तभी हल्की बारिश शुरू हुई और उसी दौरान वज्रपात हो गया. जिसमें बिदन यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति दयानंद यादव मामूली रूप से झुलस गए.
वज्रपात के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो देखा कि बिदन की मौत हो चुकी थी और दयानंद बेहोश पड़े थे. घायल दयानन्द यादव को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है. बताया गया कि दयाननद यादव ठीक ठाक है और अब वह स्वस्थ है. मृतक बिदन यादव का शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. सूचना के बाद पुलिस और अंचल के कर्मी भी पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा