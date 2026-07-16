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सुपौल न्यूज: खेत में पटुआ काट रहे किसान पर गिरी बिजली, मौत, साथी झुलसा, परिजनों में कोहराम

Supaul News: खेत में पटुआ काट रहे किसान की वज्रपात से मौत हो गई है. यह घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के युवक चौक के पास की है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:08 PM IST
सुपौल न्यूज: खेत में पटुआ काट रहे किसान पर गिरी बिजली, मौत, साथी झुलसा, परिजनों में कोहराम
Image Credit: (Z News) सुपौल में खेत में काम कर रहे किसान की वज्रपात से मौत, परिजनों में कोहरामSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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