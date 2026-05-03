सुपौल के कन्या मध्य विद्यालय में बड़ा हादसा, दो छात्राओं के झगड़े में एक का फटा सिर

बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार को सिमराही में स्थित कन्या मध्य विद्यालय में दो छोटी छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को जोर से धक्का दे दिया. धक्का लगने की वजह से 8 साल की मासूम छात्रा रेशमा प्रवीण क्लासरूम में रखी लोहे की बेंच से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेशमा का सिर फट गया और वह खून से लथपथ होकर क्लासरूम में ही गिर पड़ी.

जैसे ही स्कूल के शिक्षकों को इस घटना का पता चला, स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. स्कूल प्रबंधन ने बिना देरी किए घायल छात्रा रेशमा प्रवीण को राघोपुर के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. चोट काफी गहरी थी, इसलिए बच्ची के सिर में दो टाँके लगाने पड़े. इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब छात्रा की हालत में सुधार है, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया. लेकिन इस घटना ने स्कूल के भीतर सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है.

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस समय दोनों बच्चियां आपस में लड़ रही थीं, उस समय क्लासरूम में कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं था. खाली क्लास होने की वजह से बच्चों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. स्कूल के हेडमास्टर (HM) उमाशंकर राय ने सफाई देते हुए बताया कि स्कूल में कुल आठ शिक्षक हैं, लेकिन उस समय सिर्फ चार ही मौजूद थे. उन्होंने बताया कि तीन शिक्षक जनगणना के काम में लगे हैं और एक छुट्टी पर हैं. हेडमास्टर ने खुद माना कि अगर क्लासरूम में शिक्षक होते, तो शायद यह हादसा नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे के बाद रेशमा के घरवाले बहुत ज्यादा गुस्से में और डरे हुए हैं. घायल छात्रा की दादी उमेदा खातून ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी बच्ची इतनी गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन स्कूल की तरफ से उन्हें समय पर कोई जानकारी तक नहीं दी गई. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों की सुरक्षा की ऐसी अनदेखी की जाएगी, तो वे अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे. अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, जख्मी होने के लिए नहीं.

ये भी पढ़ें- तीन हाफ और दो साफ, सम्राट चौधरी की सरकार में आग उगल रहीं बिहार पुलिस की बंदूकें

सरकारी स्कूलों में बच्चों के बौद्धिक विकास और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं अभिभावकों की चिंता बढ़ा देती हैं. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राघोपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) सुनील कुमार देव ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें छात्रा के घायल होने की खबर मिली है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस लापरवाही के लिए असल में कौन जिम्मेदार है.