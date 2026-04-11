आधी रात को नींद में था नेपाल सीमा के करीब बसा भीमनगर, अचानक गूंजी बूटों की आवाज़ और फिर सब सहम गए!

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुपौल जिले के भीमनगर में बीती रात कुछ ऐसा हुआ कि गहरी नींद में सोए लोग अचानक चौंक कर जाग गए. रात के सन्नाटे को चीरती हुई सैकड़ों जवानों के बूटों की आवाज ने पूरे इलाके में कौतूहल और रोमांच पैदा कर दिया.

सुपौल के भीमनगर में देर रात करीब साढ़े दस बजे अचानक हलचल शुरू हो गई. जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी सड़कों पर एक साथ सैकड़ों जवानों के कदमताल की आवाजें सुनाई देने लगीं. शुरुआत में लोग घबरा गए और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे. बाहर का नजारा देख लोग दंग रह गए; सड़क पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की महिला और पुरुष जवानों का विशाल हुजूम फ्लैग मार्च कर रहा था. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कुछ पलों के लिए ग्रामीणों के मन में यह डर भी बैठा कि कहीं कोई बड़ी सुरक्षा संबंधी घटना तो नहीं हो गई है, लेकिन जल्द ही स्थिति साफ हो गई.

सड़कों पर जवानों का यह जमावड़ा किसी आपात स्थिति के कारण नहीं, बल्कि उनके ट्रेनिंग ड्रिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. भीमनगर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की 12वीं और 15वीं बटालियन का विशाल ट्रेनिंग सेंटर अवस्थित है. यहाँ हर साल हजारों जवानों को 9 महीने का कड़ा और विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. इस ट्रेनिंग का उद्देश्य जवानों को हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करना है, ताकि वे दुश्मन के अचानक होने वाले हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें.

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इस विशेष फ्लैग मार्च में BSAP के करीब 1047 जवान शामिल हुए. रात के अंधेरे में जवानों के अनुशासन और तालमेल को देख लोग प्रभावित नजर आए. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और स्थानीय भीमनगर थाना पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही. पुलिस के जवान BSAP के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे. मार्च के दौरान BSAP के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की बारीकी से निगरानी करते नजर आए.

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प्रशासन ने इस मार्च के लिए देर रात का समय जानबूझकर चुना था. अधिकारियों का कहना था कि दिन के समय भीमनगर की सड़कों पर काफी भीड़भाड़ और यातायात रहता है. यदि दिन में इतनी बड़ी संख्या में जवान मार्च निकालते, तो आम जनता को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता. इसी ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परेशानी से बचने के लिए रात साढ़े दस बजे का समय तय किया गया. इस सफल ड्रिल के बाद जवानों की टुकड़ियां वापस अपने कैंप की ओर लौट गईं, जिसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली.

इनपुट- सुभाष चंद्रा, सुपौल