Bihar Weather: बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई जगह हालात गंभीर, पटना समेत इन जिलों में छाए रहेंगे बादल

Bihar Weather Today: बिहार में बारिश और बाढ़ से बर्बादी का आलम आ गया है. राज्य में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई जिलों में हालात बेहत गंभीर हो चुके हैं. इसके लिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है. साथ ही स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है. नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है. बाढ़ से सबसे ज्यादा नदी के किनारे रहने वाले इलाके प्रभावित हैं. चलिए जानते हैं कि बिहार के लिए मैसम विभाग ने 9 अगस्त यानी आज के लिए क्या चेतावानी जारी की है.

मौसम विभाग की चेतावनी को जानिए

बिहार की राजधानी पटना, सुपौल समेत कई जिलों में रात से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसका मतलब है कि लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, कुछ इलाकों में बारिश होने से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

​यह भी पढ़ें: बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी

उत्तर बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जिला प्रशासन भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है. प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की लगातार हेल्प कर रहा है. साथ ही राहत कार्यों की तैयारी भी कर रहा है ताकि लोगों को बाढ़ से प्रभावित होने से पहले निकाल लिया जाए.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें: Bihar Flood: दानापुर दियारा के 6 पंचायतों का शहर से टूटा संपर्क, अचानक बढ़ गया गंगा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!