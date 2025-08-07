सुपौल में कुरकुरे के डिब्बों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
सुपौल में कुरकुरे के डिब्बों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

सुपौल पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुरकुरे के कार्टून में छिपाकर लाई जा रही 2,907 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है. हरियाणा से बिहार लाई जा रही इस शराब की खेप को कंटेनर ट्रक के जरिए भेजा गया था.

|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:28 PM IST

सुपौल जिले की पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. जदिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि शराब की इस बड़ी खेप को कुरकुरे के कार्टून के बीच छिपाकर लाया जा रहा था.

सुपौल के एसपी शरथ आर. एस. ने जानकारी दी कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में हरियाणा से बिहार के लिए शराब की खेप भेजी जा रही है. सूचना के आधार पर जदिया-त्रिवेणीगंज मार्ग पर जब पुलिस ने चेकिंग शुरू की, तो एक संदिग्ध कंटेनर को रोका गया. जांच के दौरान उसमें से 323 कार्टून में छिपाकर रखी गई 2,907 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई.

पुलिस ने मौके से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता चल सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा.

तस्करों ने शराब को छिपाने के लिए काफी शातिर तरीका अपनाया था. उन्होंने कुरकुरे के खाली कार्टून के बीच शराब की बोतलों को इस तरह रखा था कि पहली नजर में किसी को शक न हो. लेकिन पुलिस की सतर्कता और गुप्त सूचना के आधार पर यह चालाकी नाकाम हो गई.

इनपुट- सुभाष झा

