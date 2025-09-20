25 साल की आर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी मौत की जंग
25 साल की आर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी मौत की जंग

Supaul Gangrape: सुपौल में विश्वकर्मा पूजा की रात कार्यक्रम में डांस करने आई महिला डांसर से गैंगरेप की घटना घटी है. तीन युवकों ने महिला डांसर के साथ गैंगरेप किया. जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई है और अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 05:56 AM IST

सुपौल में महिला डांसर से गैंगरेप, हालत गंभीर अस्पताल में भर्ती
सुपौल में महिला डांसर से गैंगरेप, हालत गंभीर अस्पताल में भर्ती

Supaul News: सुपौल जिले में एक महिला डांसर से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद महिला डांसर की हालत बेहद गंभीर है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीनिया पंचायत के कलिकापुर में गुरुवार (18 सितंबर, 2025) की रात विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां आर्केस्ट्रा में महिला डांसर डांस करने आई थी. 

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में स्टेज पर डांस करने के बाद जब महिला डांसर स्टेज से नीचे उतरी तो वहां मौजूद एक परिचित युवक ने उसे आराम करने के लिए चले जाने को कहा. इसी बीच बहाने बनाकर युवक ने उसे एक सुनसान जगह पर लेकर चला गया. इसके बाद आर्केस्ट्रा में डांस करने वाली 25 वर्षीय महिला डांसर के साथ तीन युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. 

घटना के बाद महिला डांसर की हालत बिगड़ते देख युवकों ने उसे आनन-फानन में प्रतापगंज सीएचसी में भर्ती कराकर वहां से फरार हो गया। वहीं, अस्पताल में भर्ती कराने के क्रम में महिला के साथ दरिन्दगी करने वाले युवकों ने अस्पताल में महिला का नाम पता भी गलत दर्ज करवाया। जिसके बाद घटना की सूचना नजदीक के ललितग्राम और प्रतापगंज थाना को भी दी गयी. मगर, दोनों थाने के बीच घटनास्थल के पीओ को लेकर पेंच फंसा गया. यह क्लियर नहीं हो पाया है कि घटना स्थल प्रतापगंज थाना क्षेत्र है या ललितग्राम थाना क्षेत्र है. 

इधर, पीड़िता की स्थिति बिगड़ता देख डॉक्टर ने ललितग्राम और प्रतापगंज थाना पुलिस के मौजूदगी में उसे सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़ित महिला डांसर कि हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. इस घटना की जानकारी मिलते ही वीरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना कि जानकारी ली. 

यह भी पढ़ें: नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा

वीरपुर SDPO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस घटना को लेकर प्रतापगंज थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि घटना स्थल प्रतापगंज थाना क्षेत्र की है. ललित ग्राम थाना क्षेत्र है उसकी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट:सुभाष चंद्रा

यह भी पढ़ें:प्रेमी 4 बच्चों का पिता, प्रेमिका ने बुलाया मिलने और मार डाला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;