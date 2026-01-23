Advertisement
Supaul News: वरमाला डालने पहुंची तो 'भक' से महका दूल्हा, दुल्हन ने कहा- इस नशेड़ी से शादी नहीं करूंगी

Supaul News: एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, दूसरी ओर अपनी खुद की ही शादी में दूल्हा शराब पीकर आ गया. फिर क्या था, वरमाला के दौरान दुल्हन को दूल्हे से शराब की दुर्गंध आ गई, जिसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:17 PM IST

Supaul News: वरमाला डालने पहुंची तो भक से महका दूल्हा, दुल्हन ने कहा- इस नशेड़ी से शादी नहीं करूंगी (इमेज क्रेडिट- Google Gemini)
Supaul News: सुपौल में एक नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने महफिल से लौटा दिया. घटना के बाद ये बात पूरे इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई. दुल्हन के शादी से इंकार किए जाने के निर्णय की खूब सराहना भी कर रहे हैं. पूरा मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जावा लगुनिया का बताया जा रहा है. 21 जनवरी की रात आयोजित एक विवाह समारोह में वरमाला के दौरान दुल्हन ने नशे में धुत्त दूल्हे से शादी करने से भरी महफिल में इनकार कर दिया गया. 

नशे में धुत्त था दूल्हा
बताया जा रहा है कि कटिहार जिले के फलका बाजार निवासी राजेश कुमार ठाकुर की शादी त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लगुनिया निवासी स्व विजेंद्र ठाकुर की पुत्री नेहा कुमारी से तय थी. शादी कि सारी तैयारी पूरी थी. बुधवार की रात पूरे धूमधाम और रीति-रिवाजों के साथ बारात दुल्हन के घर पहुंची. शुरुआती रश्मों के बाद जैसे ही वरमाला की रश्म शुरू हुई तो दूल्हा नशे में धुत्त होने के कारण अजीब हरकत करने लगे और लड़खराने लगे. दूल्हे की स्थिति देख वहां मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए. 

यह भी पढ़ें: Gaya News: छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट ब्लास्ट में गया के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत

दुल्हन के निर्णय का समाज ने किया समर्थन
दूल्हे की स्थिति देख दुल्हन ने भी शादी करने से इंकार कर दिया. दुल्हन नेहा कुमारी ने कहा कि जो व्यक्ति आज शादी के दिन नशे में धुत्त है उसके साथ हम जिंदगी नहीं बिता सकते. दुल्हन के निर्णय का पूरे समाज ने समर्थन किया और बारात सहित दूल्हा को बिना शादी के वापस लौटा दिया है. आक्रोशित लोगों ने बिना शादी के ही दूल्हा और उसके परिजन को तत्काल रोक लिया और बारातियों को वापस घर लौटा दिया. जिसके बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी से मामला को संभाल लिया. 

मिली जानकारी के अनुसार, अगले दिन गुरुवार की शाम दूल्हे के परिजन अपने घर से फिर वहां पहुंचे और शादी में उपहार स्वरूप दी गई सामान और राशि दुल्हन के परिजन को वापस की गई. जिसके बाद आपसी सहमति से दूल्हा और उसके पिता को भी सम्मानपूर्वक गांव से वापस भेजा गया. इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली.

रिपोर्ट: सुभाष झा

