/सुपौल: रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का-मुक्की

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सुपौल में प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की की घटना सामने आई है. प्रजापति समुदाय के लोग आज रोशन पंडित हत्याकांड को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन बैनर लिए हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां आठ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से मुलाकात की. बता दें कि 20 जून को त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मिनिया में जमीन के विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई थी. इस घटना में 33 वर्षीय रोशन पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में 2 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
इस घटना के बाद प्रजापति समुदाय में भारी गुस्सा है और वे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इसी सिलसिले में, आज प्रजापति संघ के बैनर तले समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की काफी कोशिश की, जिससे धक्का-मुक्की हुई. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने रोड मार्च के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए दखल दिया. बताया जा रहा है कि सदर बाजार में अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही. इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का-मुक्की हुई और कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.
पुलिस के साथ तीखी बहस
प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हुई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने मृतक की पत्नी और दो बेटे समेत आठ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को DM और SP से मिलने की इजाजत दी. प्रतिनिधिमंडल ने DM सावन कुमार और SP सरथ आर.एस. से मुलाकात की और रोशन पंडित मर्डर केस के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की. बताया जा रहा है कि DM और SP ने संतोषजनक आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया. इस बारे में सुपौल सदर SDPO राजीव रंजन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोड मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी, इसीलिए पुलिस उन्हें रोक रही थी.