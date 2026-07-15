/सुपौल: रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का-मुक्की

आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

इस घटना के बाद प्रजापति समुदाय में भारी गुस्सा है और वे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इसी सिलसिले में, आज प्रजापति संघ के बैनर तले समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की काफी कोशिश की, जिससे धक्का-मुक्की हुई. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने रोड मार्च के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए दखल दिया. बताया जा रहा है कि सदर बाजार में अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही. इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का-मुक्की हुई और कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.