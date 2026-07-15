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सुपौल: रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का-मुक्की

सुपौल में रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई. साथ ही, कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का-मुक्की की हुई. प्रदर्शनकारियों ने रोड मार्च के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए दखल दिया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:02 PM IST
सुपौल: रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का-मुक्की
Image Credit: सुपौल: रोशन पंडित मर्डर केस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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