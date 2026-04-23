वीरपुर में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी की हाई-लेवल मीटिंग, सीमा सुरक्षा पर हुआ बड़ा मंथन

वीरपुर (सुपौल): बिहार प्रशासनिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार आज विशेष दौरे पर वीरपुर पहुंचे. मुख्य सचिव और डीजीपी का हेलीकॉप्टर से वीरपुर आगमन हुआ, जहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इस हाई-प्रोफाइल दौरे का मुख्य उद्देश्य इंडो-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और जिले में चल रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति देना था. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मीडिया को भी दूर रखा गया.

वीरपुर पहुंचने के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सीधे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पहुंचे. यहाँ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोसी आयुक्त राजेश कुमार, सुपौल के डीएम सावन कुमार, एसपी सरथ आरएस और एसएसबी (SSB) के डीआईजी मधुकर अमिताभ सहित जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास, क्षेत्रीय प्रगति और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ रणनीतिक मंथन किया गया. मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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बैठक के बाद सुपौल डीएम सावन कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने और वीरपुर हवाई अड्डा के विकास कार्य को भी समय सीमा के भीतर समाप्त करने का आदेश दिया. कोसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की स्थिति की भी समीक्षा की गई ताकि भविष्य में आने वाली आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. इसके अलावा, जिले में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली गई. बैठक संपन्न होने के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी पुनः हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए.