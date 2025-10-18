Supaul: रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी, मां-बाप और बेटी की मौत

Supaul News: सुपौल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार बोलेरो पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में पति, पत्नी और उसकी मासूम बेटी की जान चली गई. बताया जा रहा है कि बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे, जिसमें से तीन की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

कैसै हुई ये घटना?

यह घटना सदर थाना क्षेत्र के थलहा पुल के समीप घटी है, जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जाकर पलट गया. जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार अन्य चार लोग किसी तरह सुरक्षित बच गए. बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात करीब साढ़े 12 बजे घटी. सहरसा के नवहट्टा निवासी मो इंतखाब अपनी पत्नी संजीदा खातून, बेटी सॉफी प्रवीण और अन्य चार बच्चों के साथ अपनी बहन के घर जोलहनियां गांव से अपनी बोलेरो गाड़ी पर सवार होकर वापस अपने घर नवहट्टा लौट रहे थे. इसी दौरान सुपौल सहरसा मार्ग में थलहा कुहली नदी के पास बोलेरो असंतुलित होकर पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना में मो इंतखाब सहित उनकी पत्नी संजीदा खातून और उसकी मासूम बेटी 8 वर्षीय सॉफी प्रवीण की मौत हो गई. जबकि गाड़ी में सवार अन्य चार बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही उनके परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए, तीनों शवों को देर रात सदर अस्पताल लाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई. मिली जानकारी के अनुसार, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद तीनों शवों को उनके परिजन को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस आगे कि कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल