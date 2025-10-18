Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2966801
Zee Bihar JharkhandBH Supaul

Supaul: रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी, मां-बाप और बेटी की मौत

Supauil News: सुपौल में तेज रफ्तार बोलेरो पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जाकर गिरी, जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार अन्य चार लोग किसी तरह सुरक्षित बच गए. घटना में मो इंतखाब सहित उनकी पत्नी संजीदा खातून और उसकी मासूम बेटी 8 वर्षीय सॉफी प्रवीण की मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:51 PM IST

Trending Photos

Supaul: रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी
Supaul: रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी

Supaul News: सुपौल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार बोलेरो पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में पति, पत्नी और उसकी मासूम बेटी की जान चली गई. बताया जा रहा है कि बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे, जिसमें से तीन की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें: Kishanganj: सोशल मीडिया पर सांसद जावेद आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट

कैसै हुई ये घटना? 
यह घटना सदर थाना क्षेत्र के थलहा पुल के समीप घटी है, जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जाकर पलट गया. जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार अन्य चार लोग किसी तरह सुरक्षित बच गए. बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात करीब साढ़े 12 बजे घटी. सहरसा के नवहट्टा निवासी मो इंतखाब अपनी पत्नी संजीदा खातून, बेटी सॉफी प्रवीण और अन्य चार बच्चों के साथ अपनी बहन के घर जोलहनियां गांव से अपनी बोलेरो गाड़ी पर सवार होकर वापस अपने घर नवहट्टा लौट रहे थे. इसी दौरान सुपौल सहरसा मार्ग में थलहा कुहली नदी के पास बोलेरो असंतुलित होकर पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस घटना में मो इंतखाब सहित उनकी पत्नी संजीदा खातून और उसकी मासूम बेटी 8 वर्षीय सॉफी प्रवीण की मौत हो गई. जबकि गाड़ी में सवार अन्य चार बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही उनके परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए, तीनों शवों को देर रात सदर अस्पताल लाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई. मिली जानकारी के अनुसार, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद तीनों शवों को उनके परिजन को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस आगे कि कार्रवाई में जुट गई है. 

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Supaul NewsSupaul Accident News

Trending news

Supaul News
Supaul:रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी, मां-बाप और बेटी की मौत
bihar chunav 2025
तेजस्वी की राह में रोड़ा बने तेज प्रताप!राघोपुर से छोटे भाई के खिलाफ उतारा प्रत्याशी
bihar chunav 2025
पहले चरण का नामांकन खत्म होते ही BJP को लगा बड़ा झटका, बृज किशोर बिंद RJD में शामिल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की 50 उम्मीदवारों की तीसरी सूची, देखिए पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
भाकपा-माले ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, जानें पार्टी ने किसे कहां से दिया टिकट
bihar chunav 2025
Bihar: 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत, मुजफ्फरपुर से CM नीतीश भरेंगे हुंकार
bihar chunav 2025
जेल जाने का खतरा टला, अब विधानसभा का रास्ता! देवा गुप्ता को RJD का टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: CPI-ML ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, दो चरणों में 20 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
bihar chunav 2025
'RJD पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पप्पू खान का दिखा बागी तेवर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पटना की 14 विधानसभा सीटों पर 211 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा