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Supaul News: भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस का बड़ा एक्शन! दुकान में छिपी थी 'काली पॉलीथीन', खोलते ही...

Supaul News: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुपौल के कुनौली में पुलिस ने एक किराना दुकान में चल रहे नशीले पदार्थों के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है, जिसे पीले प्लास्टिक और काली पॉलीथीन में छिपाकर रखा गया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 11, 2026, 12:46 PM IST

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सुपौल: कुनौली में किराना दुकान की आड़ में बिक रहा था 'स्मैक'
सुपौल: कुनौली में किराना दुकान की आड़ में बिक रहा था 'स्मैक'

Supaul News: सुपौल पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कुनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक किराना दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में 'स्मैक' बरामद की है. इसके साथ ही, मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है. किराना दुकान के अंदर स्मैक मिलने पर पुलिस खुद भी हैरान रह गई. अधिकारियों ने अब इस अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस की इस कार्रवाई से कुनौली बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में लिप्त लोगों में दहशत फैल गई है. फिलहाल, पुलिस इस अवैध स्मैक तस्करी गिरोह में शामिल अन्य लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

किराना दुकान पर छापेमारी
बता दें कि ये पूरा मामला भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सुपौल जिले के कुनौली पुलिस थाना क्षेत्र इलाके की है. गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने देर शाम कुनौली के वार्ड नंबर 6 में स्थित एक किराना दुकान पर छापा मारा. इस छापेमारी के दौरान, पुलिस ने दुकान से लगभग 13.7 ग्राम 'स्मैक' बरामद की. यह नशीला पदार्थ एक पीले रंग के प्लास्टिक पैकेट के अंदर मिला, जो स्वयं एक काले रंग की पॉलीथीन थैली में रखा हुआ था. इस सीमावर्ती क्षेत्र के बाजारों में फल-फूल रहे इस अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार को देखते हुए, पुलिस ने अब इस धंधे में शामिल लोगों की तलाश शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल CM के पीए की हत्या का बक्सर कनेक्शन, STF ने मयंक और विक्की को उठाया

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कुनौली स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सत्यप्रकाश कुमार ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि एक दुकान के अंदर नशीले पदार्थ छिपाकर रखे गए हैं. इस जानकारी की पुष्टि करने के बाद, पुलिस की एक टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस जगह पर छापा मारा. बताया गया है कि छापे के दौरान दुकान का मालिक मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा. हालांकि, पुलिस ने इस मामले के संबंध में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. यह व्यक्ति स्मैक के अवैध व्यापार से जुड़ा हुआ है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, ताकि इस नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस ने बरामद की गई स्मैक को जब्त कर लिया है, कुनौली पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

रिपोर्ट - सुभाष चंद्रा, सुपौल

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