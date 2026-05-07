इंडो-नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप: भीमनगर में 'चंदन ट्रेडर्स' पर पुलिस ने मारा छापा, 8.8 लाख नेपाली और 13 लाख से अधिक भारतीय रुपये जब्त

Supaul News: इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र सुपौल जिले के भीमनगर में पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापा मारा और लाखों रुपये की नेपाली करेंसी बरामद की. इस घटना से भीमनगर बाजार में हड़कंप मच गया है. विशेष रूप से, यह छापा भीमनगर चौक पर स्थित एक किराना दुकान पर मारा गया, जो सुपौल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में भीमनगर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है.

यह अभियान वीरपुर के SDM नीरज कुमार और वीरपुर के SDPO सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें कई अलग-अलग पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया. किराना दुकान पर छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 883,600 नेपाली रुपये के साथ-साथ 1,365,050 भारतीय रुपये भी बरामद किए. यह जानकारी देते हुए SDPO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह छापेमारी भीम नगर स्थित 'चंदन ट्रेडर्स' नामक किराना दुकान पर की गई थी.

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इस कार्रवाई के दौरान दुकानदार भाग निकलने में सफल रहा, लेकिन दुकान पर मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है. बरामद लाखों नेपाली रूपया किराना दुकान में कहां से आया और इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त है, इसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है. वीरपुर SDPO सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि इस मामले में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: सुभाष झा, सुपौल