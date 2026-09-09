Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Supaul
  • /8 वर्षों से प्रमाण-पत्र के लिए परेशान इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान, जानिए ऐसी कहानियां

8 वर्षों से प्रमाण-पत्र के लिए परेशान इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान, जानिए ऐसी कहानियां

इती कुमारी की तरह बिहार के लाखों लोगों के लिए सहयोग पोर्टल अब सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के फौरन और पारदर्शी समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है. रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था के जरिए शिकायतों पर नजर रखी जा रही है, जिससे लोगों को समय पर राहत मिल रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:17 PM IST
8 वर्षों से प्रमाण-पत्र के लिए परेशान इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान, जानिए ऐसी कहानियां
Image Credit: इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान (Photo- @iprdbihar)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और Deregulation 1.0 और 2.0 की समीक्षा बैठक संपन्न
2
3
4
5