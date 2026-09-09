/8 वर्षों से प्रमाण-पत्र के लिए परेशान इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान, जानिए ऐसी कहानियां

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बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर सुपौल की रहने वाली इती कुमारी प्रमाण-पत्र के लिए पिछले 8 वर्षों से परेशान थी. कई बार बोर्ड कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था. मगर, राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से उनकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हुई और महज एक सप्ताह में उन्हें प्रमाण-पत्र मिल गया. समस्या के समाधान के बाद इती कुमारी ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 8 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में राज्यभर से आए 137 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनके मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना सरकार का दायित्व है. बिहार के कई हिस्सों से आए आवेदकों ने राजस्व और भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण और अन्य विभागों से संबंधित मुद्दे उठाए.
इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं है. जिनकी शिकायत जटिल हैं और जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पा रहा, वे राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर पटना आएं. लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान होने से सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.
राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में आयोजित किया जाता है. इसमें मुख्यमंत्री खुद आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान की जानकारी लेते हैं. जनता अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी देती है. इन आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य किया गया है. तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है. इसके लिए हेल्पलाइन और पोर्टल भी शुरू किया गया है. इनके माध्यम से बिहार का कोई भी आम नागरिक अपनी समस्या सीधे बिहार सरकार तक पहुंचा सकता है.
लोगों की जुबानी, सहयोग शिविर की कहानी
गया के आलोक कुमार रंजन ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेरी सोलर नेट मीटरिंग से जुड़ी समस्या का समाधान हो गया है. सहयोग पोर्टल बिहार की आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद करता हूं.
मधेपुरा के अनमोल दास ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से लंबित मेरे जमीन संबंधी मामले का निष्पादन हो गया है. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद करता हूं.
भागलपुर के कुंदन कुमार पासवान ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेरे गांव के भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं.