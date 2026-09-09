/8 वर्षों से प्रमाण-पत्र के लिए परेशान इति कुमारी को सहयोग शिविर से मिला समाधान, जानिए ऐसी कहानियां

बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर सुपौल की रहने वाली इती कुमारी प्रमाण-पत्र के लिए पिछले 8 वर्षों से परेशान थी. कई बार बोर्ड कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था. मगर, राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से उनकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हुई और महज एक सप्ताह में उन्हें प्रमाण-पत्र मिल गया. समस्या के समाधान के बाद इती कुमारी ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं.