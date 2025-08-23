Bihar Politics: 'भ्रष्टाचारी कर रहे वोट चोरी की बात', JDU कार्यकारी अध्यक्ष संझय झा का बड़ा बयान
Bihar Politics: 'भ्रष्टाचारी कर रहे वोट चोरी की बात', JDU कार्यकारी अध्यक्ष संझय झा का बड़ा बयान

Bihar Politics: राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, 'जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और जमानत पर हैं, वो लोग भी वोट चोरी की बात बोल रहे हैं'. संजय झा ने विपक्ष के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'वोट चोरी' से सत्ता में आए हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:23 PM IST

Bihar Politics: बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, वे भी आज दूसरों पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने से नहीं चूक रहे. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है.

संजय झा ने विपक्ष के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'वोट चोरी' से सत्ता में आए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहकर सिर्फ वोट और जनता का पैसा लूटते रहे, वे अब अपने आप को जनहितैषी बताकर दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं. कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का चुनाव होगा.

युवाओं को संबोधित करते हुए संजय झा ने कहा कि बिहार की मिट्टी, पानी और परंपरा से जुड़कर ही राज्य का भविष्य संवारा जा सकता है. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हर नागरिक को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू की जाएंगी. इस दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, केंद्रीय मंत्री राजभूषण सिंह चौधरी, स्थानीय विधायक, जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए संजय झा ने कहा कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया. और आज वही लोग 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' जैसे नारे लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. यह सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए जहां चुनावी तैयारी का मंच बना, वहीं विपक्ष पर जवाबी हमले की रणनीति भी स्पष्ट दिखाई दी.

इनपुट- सुभाष झा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Sanjay JhaJDUSupaul NewsBihar politicsBihar News

