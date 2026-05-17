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क्या इस बार कोसी शांत रहेगी? बाढ़ से पहले भारत और नेपाल के इंजीनियरों ने संभाला मोर्चा

Supaul Latest News: केंद्र और राज्य सरकार के अभियंता समेत नेपाल के प्रतिनिधि की टीम ने बराज का निरीक्षण किया. निरीक्षण टीम में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे के वैज्ञानिक, राज्य सरकार के अभियंता और नेपाल के प्रतिनिधि शामिल हुए. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 17, 2026, 02:54 PM IST

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कोसी बराज
कोसी बराज

Supaul News: बिहार में अगले महीने से बाढ़ अवधि की शुरुआत होने वाली है. इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं. 1 जून से संभावित बाढ़ अवधि की औपचारिक शुरुआत से पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पड़ोसी देश नेपाल के प्रतिनिधि की एक संयुक्त उच्चस्तरीय टीम ने कोसी बराज का निरीक्षण किया है. इस दौरान कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक की गई. साथ ही आगामी बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया.

केंद्र और राज्य सरकार के अभियंता समेत नेपाल के प्रतिनिधि की टीम ने बराज का निरीक्षण किया. निरीक्षण टीम में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे के वैज्ञानिक, राज्य सरकार के अभियंता और नेपाल के प्रतिनिधि शामिल हुए. टीम ने कोसी बराज के सभी 56 गेटों का निरीक्षण कर उनकी तकनीकी स्थिति, गेट के संचालन व्यवस्था और आपदा के समय उपयोग होने वाले तंत्र की विस्तृत समीक्षा की है. 

अधिकारियों ने बराज स्थित कंट्रोल रूम में गेटों के ऑपरेटिंग सिस्टम और एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑटोमेटिक डिस्चार्ज सिस्टम की कार्यप्रणाली को भी बारीकी से समझा. निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों और अभियंताओं की तरफ से नवनिर्मित सेंट्रल पायलट चैनल का भी अवलोकन किया. इस दौरान बाढ़ नियंत्रण और जल निःशरण विभाग के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि यह बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है. इसका उद्देश्य कोसी बराज के संचालन, तकनीकी तैयारियों और संभावित बाढ़ की चुनौतियों पर चर्चा कर समाधान सुनिश्चित करना है.

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उन्होंने बताया कि कोसी जैसी संवेदनशील नदी पर हर वर्ष बाढ़ की चुनौती बनी रहती है, इसी के मद्देनजर बराज के गेटों की मरम्मत, पेंटिंग, ग्रीसिंग और मशीनरी की जांच युद्धस्तर पर कराई जा रही है. तटबंध की मजबूती के लिए करोड़ों की लागत से 50 चिन्हि्त स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य किया गया है.

मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि तटबंधों की मजबूती के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से 50 चिन्हि्त स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य कराए गए हैं, जिनमें 29 नेपाल प्रभाग में और 21 भारतीय प्रभाग में अवस्थित है. अधिकारियों ने भरोसा जताया कि बाढ़ अवधि शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी, इस मौके पर सम्बंधित विभाग के तमाम अभियंता मौजूद थे.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा

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