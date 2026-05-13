कोसी नदी की तबाही पर लगेगी लगाम! ₹3 करोड़ की लागत से बन रहा 'सेंट्रल पायलट चैनल'

Kosi River New Project: बाढ़ के दौरान हर साल कोसी नदी के कहर से जूझने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. सरकार ने कोसी नदी की धारा को नियंत्रित करने के लिए बड़ी पहल शुरू की है. जल संसाधन विभाग की ओर से कोसी की मुख्य धारा को दोनों तटबंधों के बीच केंद्रित रखने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. इसके तहत सेंट्रल पायलट चैनल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बाढ़ के समय नदी के तेज दबाव को कम किया जा सके. अधिकारियों का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने से कोसी बराज और दोनों तटबंधों की सुरक्षा मजबूत होगी. खास बात यह है कि इससे बाढ़ और कटाव के खतरे में भी काफी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है. लंबे समय से कोसी नदी के बदलते रुख और तेज बहाव के कारण तटबंधों पर खतरा बना रहता था, लेकिन अब इस तकनीकी पहल को बाढ़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

जल संसाधन विभाग के अनुसार करीब 3 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से सेंट्रल पायलट चैनल का निर्माण कराया जा रहा है. बताया गया है कि यह परियोजना इसी महीने पूरी हो जाएगी. आधुनिक तकनीकी अध्ययन और मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर तैयार इस योजना को विशेषज्ञों की सलाह के बाद मंजूरी दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि चैनल बनने के बाद कोसी की धारा नियंत्रित होकर मध्य भाग से बहेगी, जिससे दोनों तटबंधों पर पानी का दबाव कम पड़ेगा.

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जानकारी के मुताबिक कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में बनाया जा रहा यह सेंट्रल पायलट चैनल करीब 2.5 किलोमीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और नदी तल से लगभग 2 मीटर गहरा है. इसे कोसी बराज के 28 फाटकों के मध्य भाग में विकसित किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को बीच में बनाए रखना है ताकि पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों को सुरक्षित रखा जा सके. पिछले वर्षों में अधिक पानी के डिस्चार्ज के कारण तटबंधों और स्परों को भारी नुकसान हुआ था. वर्ष 2024 में 6 लाख 61 हजार क्यूसेक और 2025 में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था, जिससे कटाव और बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया था.

विशेषज्ञों का मानना है कि सेंट्रल पायलट चैनल के सक्रिय होने से तटबंध टूटने की आशंका कम होगी और कटाव पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा. हाल ही में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने भी इस परियोजना का निरीक्षण किया था. उन्होंने इसे कोसी प्रबंधन की दिशा में अहम पहल बताया. जानकारों का कहना है कि यदि यह तकनीकी प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में बिहार के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है. फिलहाल कोसी क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि इस पहल से हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा.