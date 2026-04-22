लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा! सुपौल में हिन्दू संगठनों ने किया विरोध, स्टोर पहुंचकर कर्मचारियों को बांधा कलावा, लगाया टीका

Supaul News: देशव्यापी स्तर पर इन दिनों चर्चा का विषय बना लेंसकार्ट का मामला अब सुपौल भी पहुंच गया है. हिन्दू संगठनों में कंपनी के इस गाइडलाइंस को लेकर आक्रोश है. बुधवार को हिन्दू संगठनों ने सुपौल सदर में स्थित लेंसकार्ट स्टोर पहुंचकर विरोध करने के अनोखे तरीके का प्रदर्शन किया. दरअसल, हिन्दू संगठनों से जुड़े युवाओं ने लेंसकार्ट स्टोर पहुंचकर स्टोर में मौजूद हिन्दू कर्मचारियों के हाथ पर पहले रोली बांधी और फिर उन्हें टीका लगाया. कइयों को जनेऊ धारण करने के लिए भी दिया. इस दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा. स्टोर कर्मचारियों ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया.

हिन्दू संगठनों के सदस्यों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि लेंसकार्ट की ओर से अपने कर्मचारियों को धार्मिक प्रतीक जैसे टीका लगाने से मना किया गया है. इसी कथित निर्देश के विरोध में देशभर में हिन्दू संगठनों की ओर से जबर्दस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

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उन्होंने कहा कि हमारी आस्था और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए. किसी भी कंपनी को कर्मचारियों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. इसी उद्देश्य से सुपौल में भी हिन्दू संगठन लेंसकार्ट स्टोर पहुंचे और हिन्दू कर्मचारियों को टीका लगाया और कलावा बांधा गया. कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने इस धार्मिक परम्परा को कायम रखें.

इस मौके पर लेंस कार्ट स्टोर के स्टोर मैनेजर सौरभ ने बताया कि हमारे यहां कम्पनी की तरफ से कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है, जिससे किसी भी धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे.