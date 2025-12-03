Advertisement
Supaul Fire News: देखते ही देखते आग ने 6 घरों को बनाया अपना 'निवाला', सगे भाई-बहन की जलकर मौत

Supaul Fire News: सुपौल में एक घर में अचानक आग लगी. देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और 6 घरों को अपना निशाना बना लिया. इस घटना में दो मासूमों की जलकर मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:41 PM IST

Supaul Fire News: खबर सुपौल से है, जहां गैसुपौल में भीषण आग लगी है. इस घटना में सगे भाई बहन की आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई. पूरी घटना सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के मुरली वार्ड 6 की है. बताया जा रहा है कि देर रात अचानक लगी आग देखते ही देखते पांच परिवारों के छह घरों को अपने चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक 6 घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

मिली जानकारी के अनुसार, इस भीषण आग में भीखन सरदार का 10 वर्षीय पोता मानव कुमार और 12 वर्षीय पोती साक्षी कुमारी की जलने से मौत हो गई. दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. अगलगी की इस घटना में बुचाय सरदार के दो घर, भीखन सरदार का एक घर, प्रेम सरदार उर्फ पप्पू सरदार का एक घर, चंद्रदेव सरदार और इंद्रदेव सरदार के एक-एक घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. इस घटना में कई मवेशी भी जले हैं.

घटना की सूचना मिलने पर सरायगढ़ भपटियाही के बीडीओ अच्युतानंद, सीओ धीरज कुमार और राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इजराफिल सहित थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया. मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया है. सरायगढ़ पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज घटना की जांच में जुट गई है. सरायगढ़ सीओ धीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल अग्नि पीड़ितों को सुखा राशन और पॉलिथीन उपलब्ध करा दिया गया है. राजस्व कर्मचारी द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है. सरकारी स्तर से जो भी प्रावधान है पीड़ित परिवार को दी जाएगी.

रिपोर्ट: सुभाष झा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

