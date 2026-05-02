सुपौल के गणपतगंज में बना मिनी कांचीपुरम, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का मंदिर बना आकर्षण का केंद्र

बिहार के सुपौल जिले के गणपतगंज में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है, जिसे लोग प्यार से सुपौल का कांचीपुरम कहते हैं. इस मंदिर का नाम विष्णुधाम मंदिर है, जिसे बरदराज पेरुमल स्थान के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर कोसी और मिथिलांचल के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए न केवल पूजा-पाठ की जगह है, बल्कि घूमने-फिरने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन जगह बन गया है. इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कांचीपुरम शहर के मंदिरों की तरह बनाया गया है.

इस मंदिर की बनावट उत्तर भारत के आम मंदिरों से बिल्कुल अलग है. इसे दक्षिण भारत की खास द्रविड़ शैली में तैयार किया गया है. करीब 14 एकड़ की विशाल जमीन पर फैला यह मंदिर देखने में बहुत ही भव्य लगता है. मंदिर के मुख्य गेट पर एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिस पर की गई बारीक नक्काशी और कलाकारी लोगों का मन मोह लेती है. इस मंदिर का निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ था और करीब पाँच साल की मेहनत के बाद साल 2014 में यह बनकर पूरी तरह तैयार हुआ.

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मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक बहुत ही विशाल और सुंदर मूर्ति स्थापित है. काले पत्थर से बनी यह प्रतिमा सात फीट ऊँची है और भगवान की चार भुजाएँ दिखाई गई हैं. भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली लगते हैं. इस मंदिर को बनाने में करोड़ों रुपये की लागत आई है. यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ होने वाली पूजा-अर्चना भी दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार ही की जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है.

इस मंदिर को बनवाने का श्रेय स्थानीय निवासी डॉ. पी. के. मल्लिक को जाता है. बताया जाता है कि वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने दक्षिण भारत के कांचीपुरम से ही अपनी धार्मिक दीक्षा ली थी. उनका सपना था कि वे अपने गृह क्षेत्र गणपतगंज में भी वैसा ही एक भव्य मंदिर बनवाएँ. उनकी इसी लगन की वजह से आज सुपौल में इतना सुंदर मंदिर खड़ा है, जहाँ लोग दूर-दूर से खिंचे चले आते हैं.

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NH 106 के किनारे स्थित यह मंदिर अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण बन गया है. यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं, वहीं घूमने आए लोग यहाँ की दक्षिण भारतीय कलाकृति की तस्वीरें लेना पसंद करते हैं. इस मंदिर की वजह से गणपतगंज की पहचान अब पूरे देश में फैल गई है और यह स्थान आस्था के साथ-साथ पर्यटन का एक बड़ा संगम बन चुका है.